Парфуми, які збиратимуть компліменти — кращі аромати 2025-2026

Деякі аромати підійдуть на будь-які випадки життя. Вони завжди збирають компліменти й викликають захоплення. Цього сезону в трендах будуть кілька парфумів, які мають яскравий стійкий шлейф та підкорюють своєю вишуканістю.

Найкращі компліментарні парфуми 2025-2026

Zadig & Voltaire This is her

Цей аромат зваблює солодким акордом збитих вершків, медового каштана і ванілі. Особливої пікантності дає віддалена гірчинка. Базові ноти відкриваються пряно-мускусним шлейфом кашмірського дерева. Завершує все квітковий відтінок і теплий аромат індійського сандалу. Ці парфуми дивують незвичним поєднанням нот, через що по-особливому виділяються серед інших ароматів.

Парфум Zadig & Voltaire This is her. Фото: Instagram

Guidance 46 Amouage

Цей східно-деревний аромат зачаровує та приваблює. Ідеальний вибір для жінок, що прагнуть поєднати силу з витонченістю. Солодка соковита груша з горіховим відтінком гіркого мигдалю та фундуку, ідеально доповнюються пряним рожевим перцем. Це яскравий та шлейфовий аромат, який неможливо забути.

Initio Parfums Prives Narcotic Delight

Цей парфум розкривається чуттєвою ваніллю з гіркуватістю перцю та акордом коньяку. А соковитий та стиглий аромат вишні додає зухвалості. Narcotic Delight — це як вибух почуттів у флаконі. Цей аромат наповнений пристрастю та магічним тяжінням.

Парфум Initio Parfums Prives Narcotic Delight. Фото: Instagram

Shalimar Millésime Jasmin Guerlain

Цей аромат підійде жінкам, які люблять бути в центрі уваги. Початкові ноти пікантного бергамоту та рослинного акорду, переплітаються з п'янким квітковим букетом індійського жасмину. Таку м'якість суперечливо доповнює золотий мускус та фірмова ваніль. Це робить композицію загадковою та елегантною.

