Головна Мода та краса Кращі парфуми цього сезону — збиратимуть масу компліментів

Кращі парфуми цього сезону — збиратимуть масу компліментів

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 13:55
Парфуми, які збиратимуть компліменти — кращі аромати 2025-2026
Парфуми. Фото: Pexels

Деякі аромати підійдуть на будь-які випадки життя. Вони завжди збирають компліменти й викликають захоплення. Цього сезону в трендах будуть кілька парфумів, які мають яскравий стійкий шлейф та підкорюють своєю вишуканістю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Найкращі компліментарні парфуми 2025-2026

Zadig & Voltaire This is her

Цей аромат зваблює солодким акордом збитих вершків, медового каштана і ванілі. Особливої пікантності дає віддалена гірчинка. Базові ноти відкриваються пряно-мускусним шлейфом кашмірського дерева. Завершує все квітковий відтінок і теплий аромат індійського сандалу. Ці парфуми дивують незвичним поєднанням нот, через що по-особливому виділяються серед інших ароматів.

Чим пахнуть парфуми Zadig & Voltaire This is her
Парфум Zadig & Voltaire This is her. Фото: Instagram

Guidance 46 Amouage

Цей східно-деревний аромат зачаровує та приваблює. Ідеальний вибір для жінок, що прагнуть поєднати силу з витонченістю. Солодка соковита груша з горіховим відтінком гіркого мигдалю та фундуку, ідеально доповнюються пряним рожевим перцем. Це яскравий та шлейфовий аромат, який неможливо забути.

Initio Parfums Prives Narcotic Delight

Цей парфум розкривається чуттєвою ваніллю з гіркуватістю перцю та акордом коньяку. А соковитий та стиглий аромат вишні додає зухвалості. Narcotic Delight — це як вибух почуттів у флаконі. Цей аромат наповнений пристрастю та магічним тяжінням.

Чим пахнуть парфуми Initio Parfums Prives Narcotic Delight
Парфум Initio Parfums Prives Narcotic Delight. Фото: Instagram

Shalimar Millésime Jasmin Guerlain

Цей аромат підійде жінкам, які люблять бути в центрі уваги. Початкові ноти пікантного бергамоту та рослинного акорду, переплітаються з п'янким квітковим букетом індійського жасмину. Таку м'якість суперечливо доповнює золотий мускус та фірмова ваніль. Це робить композицію загадковою та елегантною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не купити підробку замість оригінальних парфумів. Відрізнити їх нескладно.

Також ми розповідали про те, які парфуми будуть вас лише старити. Краще уникати цих ароматів.

Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
