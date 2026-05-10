Чим замінити джинси влітку 2026: огляд трендових штанів

Дівчина в білих штанах. Фото: magnific

Ще кілька сезонів тому здавалося, що джинси — це річ, яку неможливо нічим замінити. Але цього літа ситуація зміниться. У стрітстайлі, на фото з модних тижнів і навіть у повсякденних образах дедалі частіше з’являються чорні шаровари. І, якщо чесно, причина їхньої популярності цілком зрозуміла.

Як пояснює Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Трендова модель штанів на це літо

Вони мають ефектний вигляд, але при цьому в них комфортно. Вільний крій не сковує рухів, тканина красиво працює в русі, а сама модель легко адаптується під різний стиль — від мінімалізму до бохо.

Стилісти радять носити шаровари із простими речами. Наприклад, зі звичайним обтислим топом або майкою. Такий контраст зараз буквально всюди: об’ємний низ і максимально лаконічний верх. Образ виходить легким, але з характером.

Чорні шаровари з топом. Фото з Vogue

А якщо додати босоніжки на невисоких підборах чи в’єтнамки, то образ стане ще більш сучасним. Образ, який також варто приміряти цього літа, дуже часто з’являється в модних добірках, — шаровари з білим жакетом. Особливо гарно працюють моделі з поясом або приталеним кроєм. У такому поєднанні навіть прості чорні штани мають дорожчий та більш продуманий вигляд.

Образ в офіційному стилі. Фото з Vogue

До речі, зараз модниці все частіше обирають не класичні моделі, а варіанти з додатковим об’ємом або баскою. Такі штани хоч і мають трохи незвичний вигляд, але саме це й робить образ цікавішим. Не потрібно довго думати над тим, як ці штани вдало стилізувати, адже достатньо буде простого топа та акцентного взуття.

А для тих, кому ближчий романтичний стиль, шаровари радимо поєднати з блузами у дусі бохо. Напівпрозорі тканини, мереживо, легкі рюші — усе це зараз знову активно повертається в моду. І саме з такими штанами подібні речі мають не театральний, а справді стильний вигляд.

Схоже, цього літа джинси вперше за довгий час отримали серйозного конкурента. І, судячи з того, як швидко шаровари заполонили гардероби модниць, це тільки початок.

