Трендове літнє взуття 2026: 5 моделей у стилі 1990-х (фото)

Здається, ми всі трохи втомилися від мікротрендів, які змінюються щотижня. Саме тому естетика 1990-х зараз переживає такий потужний камбек. Це була епоха до появи соціальних мереж, коли стиль створювався не для лайків, а для життя.

Якщо вам відгукується стиль 90-х і хочеться додати у свій літній гардероб трохи ностальгії, почати варто з взуття.

Взуття в стилі 90-х, яке актуальне й сьогодні

Босоніжки з тонкими ремінцями

Це абсолютна база, яка рятує будь-яку стилізацію. Чим тонші ремінці, тим краще. Вони роблять ногу майже оголеною, а сам силует легким і витонченим. Щоб повторити культовий вихід Гвінет Пелтроу, міксуйте такі босоніжки з мінімалістичним топом на бретелях. Нічого зайвого, але погляди будуть прикуті до вас.

В’єтнамки, але на товстій підошві

Класичні гумові капці залиште для басейну. А от для міських прогулянок ідеально підійдуть шкіряні або текстильні в'єтнамки на помітній, масивній платформі. Це саме той баланс між абсолютним комфортом і бунтарським духом дев'яностих.

Ретро-теніски

Мова про прості білі кросівки без кольорових вставок чи космічних технологій у підошві. Так, можливо, вони не такі м'які, як сучасні бігові моделі, і навряд чи підійдуть для марафонів. Проте саме в таких тенісних кросівках обожнювала ходити Джулія Робертс. Вони миттєво "приземляють" будь-яку занадто ошатну сукню чи строгий жакет.

Стійкі туфлі

Забудьте про незручні 12-сантиметрові шпильки, через які вечір закінчується на першій годині в таксі. Дівчата в 90-х вміли розважатися всю ніч, тому обирали туфлі на невисоких, стійких підборах із надійним ремінцем навколо щиколотки.

Грубі черевики з квадратним носком

Літо буває різним, і дощі ніхто не скасовував. На випадок прохолодних вечорів або негоди ідеально підійдуть шкіряні черевики з характерним квадратним мисом. Бажано, щоб шкіра мала трохи поношений вигляд, з історією. Цей прийом обожнювала Кейт Мосс, поєднуючи грубе взуття з легкими шовковими сукнями.

