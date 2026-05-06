Відкладіть кросівки: 5 пар взуття з 90-х, які потрібні всім

Відкладіть кросівки: 5 пар взуття з 90-х, які потрібні всім

Дата публікації: 6 травня 2026 18:10
Трендове літнє взуття 2026: 5 моделей у стилі 1990-х (фото)
Стильні босоніжки. Фото: magnific

Здається, ми всі трохи втомилися від мікротрендів, які змінюються щотижня. Саме тому естетика 1990-х зараз переживає такий потужний камбек. Це була епоха до появи соціальних мереж, коли стиль створювався не для лайків, а для життя. 

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Якщо вам відгукується стиль 90-х і хочеться додати у свій літній гардероб трохи ностальгії, почати варто з взуття. 

Взуття в стилі 90-х, яке актуальне й сьогодні

Босоніжки з тонкими ремінцями

Це абсолютна база, яка рятує будь-яку стилізацію. Чим тонші ремінці, тим краще. Вони роблять ногу майже оголеною, а сам силует легким і витонченим. Щоб повторити культовий вихід Гвінет Пелтроу, міксуйте такі босоніжки з мінімалістичним топом на бретелях. Нічого зайвого, але погляди будуть прикуті до вас.

Босоніжки з тонкими ремінцями в моді
Вдалий вихід Гвінет Пелтроу. Фото з Vogue

В’єтнамки, але на товстій підошві

Класичні гумові капці залиште для басейну. А от для міських прогулянок ідеально підійдуть шкіряні або текстильні в'єтнамки на помітній, масивній платформі. Це саме той баланс між абсолютним комфортом і бунтарським духом дев'яностих. 

В'єтнамки, які підійдуть на кожен днь
В'єтнамки на масивній платформі. Фото з Vogue

Ретро-теніски

Мова про прості білі кросівки без кольорових вставок чи космічних технологій у підошві. Так, можливо, вони не такі м'які, як сучасні бігові моделі, і навряд чи підійдуть для марафонів. Проте саме в таких тенісних кросівках обожнювала ходити Джулія Робертс. Вони миттєво "приземляють" будь-яку занадто ошатну сукню чи строгий жакет.

Білі кросівки, які стали класикою
Образ Джулії Робертс з 90-х. Фото з Vogue

Стійкі туфлі

Забудьте про незручні 12-сантиметрові шпильки, через які вечір закінчується на першій годині в таксі. Дівчата в 90-х вміли розважатися всю ніч, тому обирали туфлі на невисоких, стійких підборах із надійним ремінцем навколо щиколотки.

Ефектні та зручні туфлі
Гвінет Пелтроу в зручних туфлях. Фото з Vogue

Грубі черевики з квадратним носком

Літо буває різним, і дощі ніхто не скасовував. На випадок прохолодних вечорів або негоди ідеально підійдуть шкіряні черевики з характерним квадратним мисом. Бажано, щоб шкіра мала трохи поношений вигляд, з історією. Цей прийом обожнювала Кейт Мосс, поєднуючи грубе взуття з легкими шовковими сукнями.

Взуття, яке обожнювала Кейт Мосс
Кейт Мосс. Фото з Vogue

Христина Колосова - Редактор
Христина Колосова
