Модний костюм від Zara весна-2026: трендовий образ

Магазин Zara. Кадр з відео

Пошуки ідеального балансу між останніми трендами та практичною базою зазвичай приводять нас до Zara. Зараз у соцмережах справжній бум на конкретні знахідки з нової колекції, які мають дорогий вигляд, а носяться максимально зручно.

Які речі від Zara будуть актуальними у 2026 році

Які речі від Zara будуть актуальними у 2026 році

Одним із таких хітів став коричневий джинсовий жакет. Його головна фішка — високий комір-стійка та прихована фурнітура (блискавка й кнопки сховані під планкою), що додає речі мінімалістичного й дуже сучасного вигляду. Відтінок "палена глина" має значно цікавіший вигляд за звичний синій чи чорний денім, при цьому він легко комбінується з усім гардеробом. Таку куртку можна накинути зверху як легкий верхній одяг або зробити центральним елементом образу.

Якщо ж ви любите готові сети, Zara пропонує доповнити жакет ідеальними джинсами в тон. Це модель Mid-Rise Wide-Leg з цікавими деталями:

вільні широкі штанини, що не сковують рухів;

виражені защипи (складки) спереду, які візуально витягують силует;

середня посадка, акуратні накладні кишені ззаду та надійна застібка на блискавку з внутрішнім ґудзиком і гачком.

Такий костюм-двійка позбавляє вічного питання "що одягнути", адже разом ці речі створюють цілісний і стильний лук, який не вийде з моди наступного сезону.

