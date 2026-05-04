Модний костюм від Zara весна-2026: трендовий образ

Ідеальний костюм від Zara, який збиратиме компліменти
Пошуки ідеального балансу між останніми трендами та практичною базою зазвичай приводять нас до Zara. Зараз у соцмережах справжній бум на конкретні знахідки з нової колекції, які мають дорогий вигляд, а носяться максимально зручно.
Редакція Новини.LIVE розповість про ці речі детальніше.
Які речі від Zara будуть актуальними у 2026 році
Одним із таких хітів став коричневий джинсовий жакет. Його головна фішка — високий комір-стійка та прихована фурнітура (блискавка й кнопки сховані під планкою), що додає речі мінімалістичного й дуже сучасного вигляду. Відтінок "палена глина" має значно цікавіший вигляд за звичний синій чи чорний денім, при цьому він легко комбінується з усім гардеробом. Таку куртку можна накинути зверху як легкий верхній одяг або зробити центральним елементом образу.
Якщо ж ви любите готові сети, Zara пропонує доповнити жакет ідеальними джинсами в тон. Це модель Mid-Rise Wide-Leg з цікавими деталями:
- вільні широкі штанини, що не сковують рухів;
- виражені защипи (складки) спереду, які візуально витягують силует;
- середня посадка, акуратні накладні кишені ззаду та надійна застібка на блискавку з внутрішнім ґудзиком і гачком.
Такий костюм-двійка позбавляє вічного питання "що одягнути", адже разом ці речі створюють цілісний і стильний лук, який не вийде з моди наступного сезону.
@dashshokk
jeans: 1416/026/724 jacket:1416/028/724 #zara #unpacking #zarahaul #zaraoutfit #grwm♬ оригінальний аудіозапис - DASHA | Inst: avrmchkkkk 🎀
Раніше ми писали про те, як швидко та вигідно оновити свій гардероб в Zara. Цінні поради, які допоможуть вам.
Також ми повідомляли, які шлейфові та бюджетні парфуми від Zara варто спробувати хоча б раз. Вони мають шлейф не гірший за деякі люксові.