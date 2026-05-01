Один з головних трендів 2000-х знову в моді: як і з чим його носити

Він знову всюди: який тренд 2000-х повернувся в моду у 2026 році
У 2026 році денім залишається базою, яка нікуди не зникає, але щороку підкидає нам нові правила гри. Цієї весни мода зробила крутий розворот у бік 2000-х. Якщо ви пам’ятаєте часи Брітні Спірс, то готуйтеся, адже естетика "нульових" знову з нами, хоча тепер вона має інакший вигляд.
Новини.LIVE з посиланням на The Independent розповість, на що варто звернути увагу, якщо плануєте оновити гардероб.
Тренди з 2000-х, що знову актуальні сьогодні
Низька та середня посадка
Такі джинси дійсно повернулися. Але мова не про ті екстремально низькі джинси, в яких неможливо було присісти. Зараз актуальні моделі, які сидять на стегнах вільно і комфортно. Якщо радикальне заниження талії вас лякає, почніть із помірної посадки. Стилісти радять міксувати такі джинси з довшим верхом — подовженими жакетами чи джемперами. Це допомагає зберегти пропорції фігури.
Світлі відтінки — головний хіт
Цієї весни в тренді світлий, майже вибілений денім. Його можна поєднувати з благородними кольорами:
- шоколадним або глибоким коричневим;
- стриманим темно-синім;
- кремовим чи бежевим.
Біла футболка та класичний піджак поверх світлих джинсів — це перевірений спосіб мати дорогий вигляд, витративши на збори всього п'ять хвилин.
Джинсовий total-look
Знову можна носити денім з ніг до голови. Тільки тепер не обов'язково шукати куртку і штани ідентичного кольору. Навпаки, змішування різних тонів і фактур буде мати набагато цікавіший вигляд. Це може бути темний низ і світла джинсова сорочка або навпаки.
Джинсовий піджак
Замість звичної куртки-бомбера чи шкіряної куртки зверніть увагу на структуровані джинсові піджаки. Це максимально універсальна річ: вдень він доповнить розслаблений образ із кросівками, а ввечері його можна накинути на сукню для більш стриманого вигляду.
Раніше ми писали про те, яку куртку від Zara варто хоча б приміряти у 2026 році. Вона досить універсальна, тому впишеться в різні образи.
Також ми повідомляли, який взуттєвий тренд набирає обертів цього сезону. На показах його можна побачити всюди.