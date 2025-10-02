Відео
Головна Мода та краса Забутий тренд 2000-х — стрижка, яка освіжить ваш лук

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 16:08
Стрижка з минулого, що повертається — осінній модний хіт
Стильна стрижка. Фото: freepik.com

Мода повертається до нульових, і серед головних фаворитів — стрижка, яка заслуговує на друге життя. Це каскадний боб — легка, стильна і неймовірно універсальна зачіска, яка знову у тренді у 2025 році. Особливо її оцінять власниці тонкого волосся: багатошаровість створює об’єм, додає руху пасмам і робить волосся живим та "легким", навіть без годин укладки перед дзеркалом.

Новини.LIVE розповість про неї більше.

Читайте також:

Чому ця стрижка така популярна

По-перше, різна довжина пасм додає формі природну динаміку — волосся отримує потрібний обʼєм. Навіть кілька шарів у стрижці можуть створити ілюзію густоти там, де її не вистачає. По-друге, грамотне градуювання дозволяє обійтися без фену: висушене природним способом волосся все одно має об’ємний і доглянутий вигляд. По-третє, боб-каскад має вдалий вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі, а довжину можна варіювати від суперкороткої "пікантної" до елегантної до плечей.

Каскадний боб подарує розкішний об'єм вашому волоссю
Каскадний боб. Фото з Instagram

Ця стрижка підходить практично всім, особливо тим, хто хоче освіжити образ без кардинальних змін. Вона підлаштовується під форму обличчя: візуально подовжує контур, м’яко приховує щічки або підкреслює вилиці. Для ще більш трендового вигляду можна додати чубчик — прямий, косий або рваний, який додасть образу легкості та гри.

Боб з чубчиком став вже базовою стрижкою 2025 року
Боб з чубчиком. Фото з Instagram

Ще один бонус каскадного боба — зручність у повсякденному житті. Навіть якщо просто висушити волосся природним способом, воно буде мати доглянутий і стильний вигляд. Не треба навіть годинами стояти біля дзеркала, використовувати плойку або праску.

Це стрижка, яка робить образ свіжим, жіночним і сучасним, підходить для будь-яких ситуацій: офіс, побачення, вечірка чи прогулянка містом. Каскадний боб справді заслужив своє друге дихання і легко стає мастхевом для тих, хто цінує стиль і комфорт водночас.

Раніше ми писали про те, який популярний серіал подарував відомій стрижці друге життя.

Також ми повідомляли, які кольори волосся є найбільш трендовими цього року.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
