Трендові кольори волосся осені-2025 — відтінки, що пасують усім

Модні кольори волосся осені-2025, які освіжать будь-який образ
Цього сезону професіонали обирають відтінки, які мають природний, дорогий і трохи навіть казковий вигляд. Серед лідерів — ніжний кашеміровий блонд, яскравий мідний, теплий мокко і холодний скандинавський попелястий.
Про це пише Vogue.
В який колір пофарбувати волосся восени
Кашеміровий блонд
Бежево-медові нотки з легкими карамельними відблисками роблять волосся живим, але не блискучим, додаючи глибину і елегантність. До речі, попросіть стиліста зробити делікатні babylights біля обличчя і не забувайте оновлювати тонування кожні 6 тижнів, щоб уникнути жовтизни.
Підходить світлій шкірі з холодним підтоном і чудово підкреслює зелені, блакитні та карі очі.
Імбирний пряник
Насичений мідний — сучасна версія класичної міді. Тут є відтінки кориці, бурштину і сонячного апельсина, що створюють ефект теплого мерехтливого полум’я.
Вибирайте напівперманентну фарбу з рудо-оранжевими нотками, коріння можна зробити трохи темнішим для глибини. Ідеально для брюнеток з теплою шкірою, які хочуть спробувати рудий без надмірної яскравості.
Мокко мус
Теплий шоколад з карамельними відблисками — багатогранний, розкішний і природний колір, який створює "апетитний" ефект. Основа має бути нейтральна, а переливи робіть технікою air-touch або foliage — так колір буде мати максимально натуральний вигляд.
Підходить майже всім, особливо оливковій або теплій шкірі.
Скандинавський блонд
Попелясто-платиновий — холодний, майже льодовий відтінок з освітленими пасмами біля обличчя. Зберігає свіжість і елегантність.
Радимо обрати світлу базу з декількох тонів і додайте глосування з бежевим пігментом, щоб уникнути жовтизни. Ідеальний для досвідчених блондинок із холодним або нейтральним тоном шкіри.
Кола вишня
Темно-каштановий із червоним відтінком — глибокий, загадковий і розкішний. Відблиски вишні на світлі роблять волосся живим і блискучим.
Базу робіть насиченою чорною, а вишневі пасма додавайте для глянцевого ефекту. Чудово пасує для теплої шкіри і темних очей, додає об’єму.
