Головна Мода та краса Модні кольори волосся осені-2025, які освіжать будь-який образ

Модні кольори волосся осені-2025, які освіжать будь-який образ

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 13:55
Трендові кольори волосся осені-2025 — відтінки, що пасують усім
Фарбування волосся. Фото: freepik.com

Цього сезону професіонали обирають відтінки, які мають природний, дорогий і трохи навіть казковий вигляд. Серед лідерів — ніжний кашеміровий блонд, яскравий мідний, теплий мокко і холодний скандинавський попелястий.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

В який колір пофарбувати волосся восени

Кашеміровий блонд

Бежево-медові нотки з легкими карамельними відблисками роблять волосся живим, але не блискучим, додаючи глибину і елегантність. До речі, попросіть стиліста зробити делікатні babylights біля обличчя і не забувайте оновлювати тонування кожні 6 тижнів, щоб уникнути жовтизни.

Блонд, що завжди буде мати дорогий вигляд
Кашеміровий блонд. Фото з Instagram

Підходить світлій шкірі з холодним підтоном і чудово підкреслює зелені, блакитні та карі очі.

Імбирний пряник

Насичений мідний — сучасна версія класичної міді. Тут є відтінки кориці, бурштину і сонячного апельсина, що створюють ефект теплого мерехтливого полум’я.

Відтінки волосся, що підходять характерним жінкам
Мідний колір. Фото з Instagram

Вибирайте напівперманентну фарбу з рудо-оранжевими нотками, коріння можна зробити трохи темнішим для глибини. Ідеально для брюнеток з теплою шкірою, які хочуть спробувати рудий без надмірної яскравості.

Мокко мус

Теплий шоколад з карамельними відблисками — багатогранний, розкішний і природний колір, який створює "апетитний" ефект. Основа має бути нейтральна, а переливи робіть технікою air-touch або foliage — так колір буде мати максимально натуральний вигляд.

Шоколадні відтінки волосся мають завжди натуральний вигляд
Шоколадний відтінок волосся. Фото з Instagram

Підходить майже всім, особливо оливковій або теплій шкірі.

Скандинавський блонд

Попелясто-платиновий — холодний, майже льодовий відтінок з освітленими пасмами біля обличчя. Зберігає свіжість і елегантність.

Скандинавський блонд додасть свіжості обличчю
Скандинавський блонд. Фото з Instagram 

Радимо обрати світлу базу з декількох тонів і додайте глосування з бежевим пігментом, щоб уникнути жовтизни. Ідеальний для досвідчених блондинок із холодним або нейтральним тоном шкіри.

Кола вишня

Темно-каштановий із червоним відтінком — глибокий, загадковий і розкішний. Відблиски вишні на світлі роблять волосся живим і блискучим.

Колір волосся, що робить волосся розкішним на вигляд
Темно-каштанове волосся із червоним відтінком. Фото з Instagram 

Базу робіть насиченою чорною, а вишневі пасма додавайте для глянцевого ефекту. Чудово пасує для теплої шкіри і темних очей, додає об’єму.

Раніше ми писали про те, які нові тренди серед стрижок пропонують стилісти.

Також ми повідомляли, який відтінок в одязі цього сезону в тренді.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
