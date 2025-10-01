Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Популярний серіал зробив боб найстильнішою зачіскою осені-2025

Популярний серіал зробив боб найстильнішою зачіскою осені-2025

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 12:59
Цього сезону всі обирають боб — завдяки якому серіалі він знову в моді
Боб у дівчини. Фото: freepik.com

Фінал сезону серіалу "Літо, коли я стала красивою" подарував фанатам не лише драматичний любовний поворот, а й справжню модну ідею — стрижку боб. Після переїзду до Парижа головна героїня Беллі постала з оновленим образом, який миттєво підкорив соцмережі.

Про це пише Real Simple.

Реклама
Читайте також:

Чому боб знову у тренді

Боб — це класика, яка ніколи не виходить із моди. Довжина трохи вище плечей створює відчуття легкої французької невимушеності, а сама стрижка має елегантний й простий вигляд у догляді. Ця зачіска часто асоціюється зі змінами в житті — недарма її називають "зачіскою нового старту".

Зачіска, яка часто асоціюється зі змінами в житті
Героїня з серіалу "Літо, коли я стала красивою". Фото: Instagram/thesummeriturnedpretty

Версія Беллі відрізняється сучасністю: мінімалізм, поєднаний із легкою текстурою, що робить образ універсальним. Боб ідеально пасує і до теплих светрів, і до пальт, і до класичних тренчів. Він однаково вдалий вигляд буде мати на вечірці й під час прогулянки парком.

Як повторити образ

Щоб отримати такий боб, попросіть стиліста зробити класичний зріз трохи вище плечей. Легкі шари додадуть рухливості, а майже рівна лінія зрізу збережеться чистою. Природний м’який проділ підкреслить сучасний стиль.

Щоб зачіска мала "паризький шарм", залиште трохи текстури на кінцях — тоді волосся буде мати живий і невимушений вигляд, як на екрані.

З цією зачіскою волосся буде мати живий і невимушений вигляд
Акторка з трендовою зачіскою. Фото: Instagram/thesummeriturnedpretty

Необхідний домашній догляд

  • Для об’єму підсушуйте феном із круглою щіткою або залиште волосся підсохнути природним шляхом.
  • Щипці для вирівнювання допоможуть створити гладкий елегантний вигляд для офіційного образу.
  • Легкий спрей для текстури підкреслить рух волосся і зробить стрижку більш живою.

Взагалі, боб — ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко оновити образ без складного догляду.

Раніше ми писали про те, які ще короткі стрижки будуть дуже популярними цього сезону.

Також ми повідомляли, які відтінки волосся мають особливий вигляд і додають свіжості будь-якому образу.

серіал мода стрижки стиль стрижка боб
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації