Цього сезону всі обирають боб — завдяки якому серіалі він знову в моді

Боб у дівчини. Фото: freepik.com

Фінал сезону серіалу "Літо, коли я стала красивою" подарував фанатам не лише драматичний любовний поворот, а й справжню модну ідею — стрижку боб. Після переїзду до Парижа головна героїня Беллі постала з оновленим образом, який миттєво підкорив соцмережі.

Про це пише Real Simple.

Реклама

Читайте також:

Чому боб знову у тренді

Боб — це класика, яка ніколи не виходить із моди. Довжина трохи вище плечей створює відчуття легкої французької невимушеності, а сама стрижка має елегантний й простий вигляд у догляді. Ця зачіска часто асоціюється зі змінами в житті — недарма її називають "зачіскою нового старту".

Героїня з серіалу "Літо, коли я стала красивою". Фото: Instagram/thesummeriturnedpretty

Версія Беллі відрізняється сучасністю: мінімалізм, поєднаний із легкою текстурою, що робить образ універсальним. Боб ідеально пасує і до теплих светрів, і до пальт, і до класичних тренчів. Він однаково вдалий вигляд буде мати на вечірці й під час прогулянки парком.

Як повторити образ

Щоб отримати такий боб, попросіть стиліста зробити класичний зріз трохи вище плечей. Легкі шари додадуть рухливості, а майже рівна лінія зрізу збережеться чистою. Природний м’який проділ підкреслить сучасний стиль.

Щоб зачіска мала "паризький шарм", залиште трохи текстури на кінцях — тоді волосся буде мати живий і невимушений вигляд, як на екрані.

Акторка з трендовою зачіскою. Фото: Instagram/thesummeriturnedpretty

Необхідний домашній догляд

Для об’єму підсушуйте феном із круглою щіткою або залиште волосся підсохнути природним шляхом.

Щипці для вирівнювання допоможуть створити гладкий елегантний вигляд для офіційного образу.

Легкий спрей для текстури підкреслить рух волосся і зробить стрижку більш живою.

Взагалі, боб — ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко оновити образ без складного догляду.

Раніше ми писали про те, які ще короткі стрижки будуть дуже популярними цього сезону.

Також ми повідомляли, які відтінки волосся мають особливий вигляд і додають свіжості будь-якому образу.