Еволюція французького манікюру: 3 ідеї, що підкорюють соцмережі

Дата публікації: 2 травня 2026 15:41
3 креативні дизайни манікюру: ваш улюблений френч у новому форматі
Французький манікюр. Фото: magnific

Якщо ви досі вважаєте, що французький манікюр більше для офісу, то весна 2026 року змусить вас передумати. Класичний білий кінчик на бежевому фоні, звісно, залишається в арсеналі, але зараз він лише полотно для експериментів. У моду входить інший френч.

Новини.LIVE з посиланням на "Радіо Люкс" розповість, як оновити свій манікюр цієї весни, щоб він мав дорогий та незвичний вигляд.

Французький манікюр, який варто спробувати у 2026

Цей дизайн справжня знахідка для тих, хто любить витончені деталі. Уявіть собі візерунки на старовинному сервізі або вишуканий розпис по порцеляні.

  • Який це має вигляд: основа залишається спокійною (молочною або напівпрозорою), а на кількох нігтях робиться ідеальний білий френч.
  • Тонкі сині квіти та стебла, що розкидані по нігтьовій пластині. Такий контраст білого, молочного та глибокого синього додає образу легкості й аристократизму.
Френч, який не залишиться поза увагою
Френч з квітками. Фото з Instagram

Якщо весняні пастельні кольори — це не ваше, спробуйте гру на контрастах. Чорний френч буде набагато ефектніше за класичний, особливо якщо додати до нього металевий блиск.

  • На світлому молочному фоні малюють чітку чорну лінію посмішки.
  • Щоб манікюр не мав надто суворий вигляд, його прикрашають сріблястими крапками. Більші горошинки в центрі та зовсім дрібні біля кутикули створюють об'ємний ефект, що нагадує зоряне небо або краплі металу.
Класичний френч у новому вигляді
Френч з горошком.  Фото з Instagram

Для тих, хто не може визначитися з одним кольором, існує варіант "усе й одразу", але з почуттям міри. Це творчий хаос, який має дуже цілісний вигляд.

  • Нюдовий лак, який слугує нейтральним фоном.
  • Тонким пензлем від центру нігтя виводяться білі спіралі, що створюють динамічний малюнок.
  • Замість білого краю нігтя використовується жовтий колір. Це додає манікюру весняного настрою та свіжості.

Ви можете міксувати текстури, додавати малюнки на один або всі нігті, головне — щоб результат підкреслював ваш настрій, а не просто копіював картинку з соцмереж.

Христина Колосова
Христина Колосова
