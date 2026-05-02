3 креативні дизайни манікюру: ваш улюблений френч у новому форматі

Французький манікюр.

Якщо ви досі вважаєте, що французький манікюр більше для офісу, то весна 2026 року змусить вас передумати. Класичний білий кінчик на бежевому фоні, звісно, залишається в арсеналі, але зараз він лише полотно для експериментів. У моду входить інший френч.

Новини.LIVE з посиланням на "Радіо Люкс" розповість, як оновити свій манікюр цієї весни, щоб він мав дорогий та незвичний вигляд.

Французький манікюр, який варто спробувати у 2026

Цей дизайн справжня знахідка для тих, хто любить витончені деталі. Уявіть собі візерунки на старовинному сервізі або вишуканий розпис по порцеляні.

Який це має вигляд: основа залишається спокійною (молочною або напівпрозорою), а на кількох нігтях робиться ідеальний білий френч.

Тонкі сині квіти та стебла, що розкидані по нігтьовій пластині. Такий контраст білого, молочного та глибокого синього додає образу легкості й аристократизму.

Френч з квітками. Фото з Instagram

Якщо весняні пастельні кольори — це не ваше, спробуйте гру на контрастах. Чорний френч буде набагато ефектніше за класичний, особливо якщо додати до нього металевий блиск.

На світлому молочному фоні малюють чітку чорну лінію посмішки.

Щоб манікюр не мав надто суворий вигляд, його прикрашають сріблястими крапками. Більші горошинки в центрі та зовсім дрібні біля кутикули створюють об'ємний ефект, що нагадує зоряне небо або краплі металу.

Френч з горошком. Фото з Instagram

Для тих, хто не може визначитися з одним кольором, існує варіант "усе й одразу", але з почуттям міри. Це творчий хаос, який має дуже цілісний вигляд.

Читайте також:

Нюдовий лак, який слугує нейтральним фоном.

Тонким пензлем від центру нігтя виводяться білі спіралі, що створюють динамічний малюнок.

Замість білого краю нігтя використовується жовтий колір. Це додає манікюру весняного настрою та свіжості.

Ви можете міксувати текстури, додавати малюнки на один або всі нігті, головне — щоб результат підкреслював ваш настрій, а не просто копіював картинку з соцмереж.

Раніше ми писали про те, як правильно доглядати за волоссям з віком, щоб воно залишалося густим. Все залежить не лише від дорогих засобів.

Також ми повідомляли, як за секунду повернути об'єм стрижці боб. Потрібно зробити лише один рух.