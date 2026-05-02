3 креативні дизайни манікюру: ваш улюблений френч у новому форматі

Еволюція французького манікюру: 3 ідеї, що підкорюють соцмережі
Якщо ви досі вважаєте, що французький манікюр більше для офісу, то весна 2026 року змусить вас передумати. Класичний білий кінчик на бежевому фоні, звісно, залишається в арсеналі, але зараз він лише полотно для експериментів. У моду входить інший френч.
Новини.LIVE з посиланням на "Радіо Люкс" розповість, як оновити свій манікюр цієї весни, щоб він мав дорогий та незвичний вигляд.
Французький манікюр, який варто спробувати у 2026
Цей дизайн справжня знахідка для тих, хто любить витончені деталі. Уявіть собі візерунки на старовинному сервізі або вишуканий розпис по порцеляні.
- Який це має вигляд: основа залишається спокійною (молочною або напівпрозорою), а на кількох нігтях робиться ідеальний білий френч.
- Тонкі сині квіти та стебла, що розкидані по нігтьовій пластині. Такий контраст білого, молочного та глибокого синього додає образу легкості й аристократизму.
Якщо весняні пастельні кольори — це не ваше, спробуйте гру на контрастах. Чорний френч буде набагато ефектніше за класичний, особливо якщо додати до нього металевий блиск.
- На світлому молочному фоні малюють чітку чорну лінію посмішки.
- Щоб манікюр не мав надто суворий вигляд, його прикрашають сріблястими крапками. Більші горошинки в центрі та зовсім дрібні біля кутикули створюють об'ємний ефект, що нагадує зоряне небо або краплі металу.
Для тих, хто не може визначитися з одним кольором, існує варіант "усе й одразу", але з почуттям міри. Це творчий хаос, який має дуже цілісний вигляд.
- Нюдовий лак, який слугує нейтральним фоном.
- Тонким пензлем від центру нігтя виводяться білі спіралі, що створюють динамічний малюнок.
- Замість білого краю нігтя використовується жовтий колір. Це додає манікюру весняного настрою та свіжості.
Ви можете міксувати текстури, додавати малюнки на один або всі нігті, головне — щоб результат підкреслював ваш настрій, а не просто копіював картинку з соцмереж.
Раніше ми писали про те, як правильно доглядати за волоссям з віком, щоб воно залишалося густим. Все залежить не лише від дорогих засобів.
Також ми повідомляли, як за секунду повернути об'єм стрижці боб. Потрібно зробити лише один рух.