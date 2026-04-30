Манікюр у стилі денім: 3 дизайни "джинсових" нігтів

Дата публікації: 30 квітня 2026 11:42
Новий тренд манікюру: "джинсові" нігті в синій палітрі
Манікюр в голубому кольорі. Фото: magnific

Денім вже давно перестав бути просто тканиною для робочого одягу. Сьогодні це скоріше символ свободи, який диктує правила не тільки у гардеробі, а й у б’юті-сфері. Джинсовий манікюр — це ідеальний вибір для тих, хто любить розслаблений, але стильний вигляд.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на "Радіо Люкс" порадить, як перенести улюблений джинсовий стиль на кінчики пальців.

Як зробити трендовий манікюр у 2026 році

Якщо вам подобається вигляд щойно куплених темно-синіх джинсів, цей варіант для вас. Насичений темний колір має дорогий і стриманий вигляд. Такий манікюр особливо виграшно підкреслює форму нігтів, роблячи пальці візуально довшими та витонченішими. 

Для тих, хто віддає перевагу м’якшим образам, ідеально підійде поєднання синього з молочним відтінком. Це створює ілюзію джинсів, які трохи вигоріли під сонцем.

  • Як це робиться: на синю основу в центр нігтя наноситься крапля молочного кольору і акуратно розтушовується спонжем.
  • Результат: виходить дуже ніжний перехід (ефект аури), який має дуже сучасний вигляд.

Ще один варіант кольору — це справжній хамелеон. У ньому змішалися спокійний сірий, приглушений блакитний і ледь помітна "пильна" нотка. Він нагадує улюблену вінтажну пару джинсів, яку носили роками. Тут можна поекспериментувати з фінішем:

Читайте також:
  1. Глянець додасть нігтям чистоти та дзеркального блиску.
  2. Матовий топ створить ілюзію справжньої тканини, роблячи манікюр тактильно приємним і більш затишним.

Джинсовий манікюр — це не просто фарбування нігтів, це можливість додати образу трохи бунтарства або, навпаки, спокійної впевненості.

Раніше ми писали про те, яку стильну стрижку розглянути на цей сезон, якщо хочете зробити акцент на недбалості. Серед переваг те, що вона не потребує особливої укладки.

Також ми повідомляли, як зробити стрижку боб більш об'ємною. Мова не про повноцінну укладку, а одну маленьку хитрість.

нігті модний манікюр 2026 весняний манікюр
Христина Колосова - Редактор
Христина Колосова
