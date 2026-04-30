Новий тренд манікюру: "джинсові" нігті в синій палітрі

Манікюр в голубому кольорі. Фото: magnific

Денім вже давно перестав бути просто тканиною для робочого одягу. Сьогодні це скоріше символ свободи, який диктує правила не тільки у гардеробі, а й у б’юті-сфері. Джинсовий манікюр — це ідеальний вибір для тих, хто любить розслаблений, але стильний вигляд.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на "Радіо Люкс" порадить, як перенести улюблений джинсовий стиль на кінчики пальців.

Як зробити трендовий манікюр у 2026 році

Якщо вам подобається вигляд щойно куплених темно-синіх джинсів, цей варіант для вас. Насичений темний колір має дорогий і стриманий вигляд. Такий манікюр особливо виграшно підкреслює форму нігтів, роблячи пальці візуально довшими та витонченішими.

Для тих, хто віддає перевагу м’якшим образам, ідеально підійде поєднання синього з молочним відтінком. Це створює ілюзію джинсів, які трохи вигоріли під сонцем.

Як це робиться: на синю основу в центр нігтя наноситься крапля молочного кольору і акуратно розтушовується спонжем.

Результат: виходить дуже ніжний перехід (ефект аури), який має дуже сучасний вигляд.

Ще один варіант кольору — це справжній хамелеон. У ньому змішалися спокійний сірий, приглушений блакитний і ледь помітна "пильна" нотка. Він нагадує улюблену вінтажну пару джинсів, яку носили роками. Тут можна поекспериментувати з фінішем:

Читайте також:

Глянець додасть нігтям чистоти та дзеркального блиску. Матовий топ створить ілюзію справжньої тканини, роблячи манікюр тактильно приємним і більш затишним.

Джинсовий манікюр — це не просто фарбування нігтів, це можливість додати образу трохи бунтарства або, навпаки, спокійної впевненості.

