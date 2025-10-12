Як освіжити базовий осінній гардероб — поради стилістів

Дівчина тримає в руках в'язану кофту. Фото: Freepik

Цей сезон стане особливо привабливим для тих, хто цінує індивідуальність та незвичність. Стилісти зазначають, що восени 2025 не варто боятися експериментів. Навіть базовий гардероб можна доповнити незначними деталями, що зроблять його цікавішим та освіжать.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як освіжити осінній гардероб

Експериментуйте з кольорами

Доповніть свій базовий осінній гардероб кількома акцентними кольорами. Це допоможе створювати різні образи з універсальних речей. В моді цього сезону будуть трендові природні кольори: бежевий, хакі, коричневий. Якщо ваша база складається саме з таких відтінків, то додайте до гардероба яскраві дрібнички, що розбавлятимуть образ, наприклад, хустину в синьому, червоному, малиновому чи жовтому кольорі. Або ж оберіть сумку, шарф чи взуття модного акцентного відтінку. Це допоможе образу заграти новими фарбами.

Стильний образ з червоною хусткою. Фото: Instagram

Аксесуари вирішують все

Навіть найпростіший образ можуть кардинально змінити аксесуари. Цієї осені зверніть увагу на масивні сережки геометричних форм та браслети з натуральних матеріалів. Також важливу роль в аутфіті відіграє взуття, наприклад, масивні черевики в готичному стилі додадуть луку зухвалості. Ще один аксесуар, який може задати новий тон образу, — сумка. Цього сезону в моду повертаються великі та об'ємні моделі. Вони практичні та стильні водночас.

Додайте нові трендові речі

Не обов'язково потрібно змінювати ввесь осінній гардероб, аби бути в тренді. Можна просто додати кілька модних новинок. Зокрема, цього сезону в моді будуть широкі пальта у стилі 80-х, джинси-кльош та шкіряні чоботи. Крім того, в тренді картатий принт та вінтажні елементи. Модними будуть й акценти з мережива та напівпрозорої тканини. Всього кілька таких речей освіжать базовий гардероб та зроблять його цікавішим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як носити картату сорочку восени. Ці образи пасуватимуть усім.

Також ми розповідали про те, які джинси цього року в тренді. Найпопулярнішими будуть три моделі.