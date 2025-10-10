Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Образи з картатими сорочками, які не вийдуть з моди

Образи з картатими сорочками, які не вийдуть з моди

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 11:16
Універсальний елемент осіннього гардероба — образи з картатими сорочками
Дівчина в картатій сорочці. Фото: freepik.com

Картата сорочка восени — це більше, ніж базова річ. Вона може стати головним героєм вашого образу або м’яким фоном для інших елементів. Дуже крутий вигляд має в парі зі светром. Це поєднання одночасно комфортне і стильне, а головне дає простір для експериментів.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Як стилізувати картату сорочку в осінніх образах

Стилісти пропонуйте надягати светр зверху сорочки так, щоб комірець і низ трохи виглядали — такий багатошаровий ефект додає образу текстури. Джинси, широкі брюки або класичні костюмні штани зроблять образ більш продуманим. Взуття теж може змінювати характер луку: лофери додадуть легкого академічного шарму, високі чоботи — елегантності, а кросівки — невимушеності.

Сорочка в клітинку - головний елемент гардеробу
Затишний образ. Фото з Instagram

Щоб образ не мав нудний вигляд, можна грати з деталями:

  • заправити сорочку наполовину під светр;
  • зав’язати її на поясі поверх светра;
  • додати ремінь і накинути светр на плечі для легкої "неохайної елегантності";
  • носити светр об’ємним і заправляти тільки передню частину сорочки, щоб створити ефект casual-шику.
Образ з сорочкою на кожен день
Сорочка на поясі. Фото з Instagram

Цього сезону в тренді різні види клітинки: тартан, "принц Уельський", гленчек. Тартан додає класичного британського настрою, гленчек має стриманий і доречний вигляд в офісному стилі, а "принц Уельський" — ідеальний для поєднання з пальтами та trench-coat’ами.

Принт в сорочці може бути різним
Стильний образ з картатою сорочкою. Фото з Instagram

Для більш креативних луків спробуйте  поєднати сорочку, светр, baggy jeans, лофери. Ще як варіант сорочку та костюмні штани з бомбером та балетками. Для жіночного образу підійде мініспідниця з картатою сорочкою та пальто. Такий образ чудово доповнять високі чоботи, що допоможуть створити сучасний і витончений образ.

Картату сорочку можна вписати в будь-який образ
Трендовий принт сорочки. Фото з Instagram

Картата сорочка та светр — це не просто зручно, це спосіб грати з текстурами, шарами і пропорціями, робити класичні речі сучасними та унікальними. Восени 2025 вона точно буде вашим must-have.

Раніше ми писали про те, які осінні образи Марго Роббі можна сміливо повторити цього сезону.

Також ми повідомляли, що Даша Квіткова показала чудовий варіант образу, як з фільму "Проста послуга".

мода одяг речі стиль трендові образи
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації