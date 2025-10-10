Універсальний елемент осіннього гардероба — образи з картатими сорочками

Дівчина в картатій сорочці. Фото: freepik.com

Картата сорочка восени — це більше, ніж базова річ. Вона може стати головним героєм вашого образу або м’яким фоном для інших елементів. Дуже крутий вигляд має в парі зі светром. Це поєднання одночасно комфортне і стильне, а головне дає простір для експериментів.

Як стилізувати картату сорочку в осінніх образах

Стилісти пропонуйте надягати светр зверху сорочки так, щоб комірець і низ трохи виглядали — такий багатошаровий ефект додає образу текстури. Джинси, широкі брюки або класичні костюмні штани зроблять образ більш продуманим. Взуття теж може змінювати характер луку: лофери додадуть легкого академічного шарму, високі чоботи — елегантності, а кросівки — невимушеності.

Затишний образ. Фото з Instagram

Щоб образ не мав нудний вигляд, можна грати з деталями:

заправити сорочку наполовину під светр;

зав’язати її на поясі поверх светра;

додати ремінь і накинути светр на плечі для легкої "неохайної елегантності";

носити светр об’ємним і заправляти тільки передню частину сорочки, щоб створити ефект casual-шику.

Сорочка на поясі. Фото з Instagram

Цього сезону в тренді різні види клітинки: тартан, "принц Уельський", гленчек. Тартан додає класичного британського настрою, гленчек має стриманий і доречний вигляд в офісному стилі, а "принц Уельський" — ідеальний для поєднання з пальтами та trench-coat’ами.

Стильний образ з картатою сорочкою. Фото з Instagram

Для більш креативних луків спробуйте поєднати сорочку, светр, baggy jeans, лофери. Ще як варіант сорочку та костюмні штани з бомбером та балетками. Для жіночного образу підійде мініспідниця з картатою сорочкою та пальто. Такий образ чудово доповнять високі чоботи, що допоможуть створити сучасний і витончений образ.

Трендовий принт сорочки. Фото з Instagram

Картата сорочка та светр — це не просто зручно, це спосіб грати з текстурами, шарами і пропорціями, робити класичні речі сучасними та унікальними. Восени 2025 вона точно буде вашим must-have.

