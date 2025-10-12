Как освежить базовый осенний гардероб — советы стилистов

3 способа освежить базовый гардероб осенью 2025 года
Этот сезон станет особенно привлекательным для тех, кто ценит индивидуальность и необычность. Стилисты отмечают, что осенью 2025 не стоит бояться экспериментов. Даже базовый гардероб можно дополнить незначительными деталями, которые сделают его более интересным и освежат.
Как освежить осенний гардероб
Экспериментируйте с цветами
Дополните свой базовый осенний гардероб несколькими акцентными цветами. Это поможет создавать разные образы из универсальных вещей. В моде в этом сезоне будут трендовые природные цвета: бежевый, хаки, коричневый. Если ваша база состоит именно из таких оттенков, то добавьте в гардероб яркие безделушки, которые будут разбавлять образ, например, платок в синем, красном, малиновом или желтом цвете. Или же выберите сумку, шарф или обувь модного акцентного оттенка. Это поможет образу заиграть новыми красками.
Аксессуары решают все
Даже самый простой образ могут кардинально изменить аксессуары. Этой осенью обратите внимание на массивные серьги геометрических форм и браслеты из натуральных материалов. Также важную роль в аутфите играет обувь, например, массивные ботинки в готическом стиле придадут луку дерзости. Еще один аксессуар, который может задать новый тон образу, — сумка. В этом сезоне в моду возвращаются большие и объемные модели. Они практичные и стильные одновременно.
Добавьте новые трендовые вещи
Не обязательно нужно менять весь осенний гардероб, чтобы быть в тренде. Можно просто добавить несколько модных новинок. В частности, в этом сезоне в моде будут широкие пальто в стиле 80-х, джинсы-клеш и кожаные сапоги. Кроме того, в тренде клетчатый принт и винтажные элементы. Модными будут и акценты из кружева и полупрозрачной ткани. Всего несколько таких вещей освежат базовый гардероб и сделают его более интересным.
