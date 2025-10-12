Видео
Україна
Видео

Главная Мода и красота 3 способа освежить базовый гардероб осенью 2025 года

3 способа освежить базовый гардероб осенью 2025 года

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 18:06
Как освежить базовый осенний гардероб — советы стилистов
Девушка держит в руках вязаную кофту. Фото: Freepik

Этот сезон станет особенно привлекательным для тех, кто ценит индивидуальность и необычность. Стилисты отмечают, что осенью 2025 не стоит бояться экспериментов. Даже базовый гардероб можно дополнить незначительными деталями, которые сделают его более интересным и освежат.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Как освежить осенний гардероб

Экспериментируйте с цветами

Дополните свой базовый осенний гардероб несколькими акцентными цветами. Это поможет создавать разные образы из универсальных вещей. В моде в этом сезоне будут трендовые природные цвета: бежевый, хаки, коричневый. Если ваша база состоит именно из таких оттенков, то добавьте в гардероб яркие безделушки, которые будут разбавлять образ, например, платок в синем, красном, малиновом или желтом цвете. Или же выберите сумку, шарф или обувь модного акцентного оттенка. Это поможет образу заиграть новыми красками.

Як освіжити базовий гардероб восени
Стильный образ с красным платком. Фото: Instagram

Аксессуары решают все

Даже самый простой образ могут кардинально изменить аксессуары. Этой осенью обратите внимание на массивные серьги геометрических форм и браслеты из натуральных материалов. Также важную роль в аутфите играет обувь, например, массивные ботинки в готическом стиле придадут луку дерзости. Еще один аксессуар, который может задать новый тон образу, — сумка. В этом сезоне в моду возвращаются большие и объемные модели. Они практичные и стильные одновременно.

Добавьте новые трендовые вещи

Не обязательно нужно менять весь осенний гардероб, чтобы быть в тренде. Можно просто добавить несколько модных новинок. В частности, в этом сезоне в моде будут широкие пальто в стиле 80-х, джинсы-клеш и кожаные сапоги. Кроме того, в тренде клетчатый принт и винтажные элементы. Модными будут и акценты из кружева и полупрозрачной ткани. Всего несколько таких вещей освежат базовый гардероб и сделают его более интересным.

Напомним, ранее мы писали о том, как носить клетчатую рубашку осенью. Эти образы подойдут всем.

Также мы рассказывали о том, какие джинсы в этом году в тренде. Самыми популярными будут три модели.

мода одежда осень тренды советы
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
