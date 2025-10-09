Теплі осінні образи, які вже підкорили Instagram 2025 — фото

Дівчина зі светром на плечах. Фото з Instagram

Осінь цього року вирішила підкинути нам перші холодні та вітряні дні, і поки ми шукаємо баланс між літнім і зимовим гардеробом, модні дівчата вже підготували свої must-have теплі речі, які дарують комфорт і при цьому чудово вписуються в осінні образи.

У Vogue розповіли про 5 таких знахідок.

Реклама

Читайте також:

Модні знахідки цієї осені

Светр на плечі

Ваш улюблений светр вже готовий до виходу. Ця річ — головний герой осінньо-зимового сезону, який можна носити безліччю способів. Накинути на плечі замість жилета чи тренча, що буде мати стильний і легкий вигляд.

Светр, накинутий на плечі. Фото з Instagram

Щоб залишити літній настрій, обирайте світлі або пастельні кольори: рожевий, блакитний, салатовий.

Уггі на платформі

Це взуття щороку повертається у моду. Модниці вже носять уггі з мішкуватими джинсами та вʼязаними светрами, не чекаючи справжніх холодів.

Уггі на платформі. Фото з Instagram

Обʼємний шарф

Якщо не хочеться накидувати светр на плечі, оберіть великий шарф з бахромою. Він добре працює з повсякденними образами: кросівки, мʼякі штани, просторий светр. Шарф додає теплоти і завершеності, не ускладнюючи лук.

Обʼємний шарф в образі. Фото з Instagram

Вʼязана біні

Вважається, що голова та ноги завжди повинні бути теплими. На перших порах холодів модниці обирають біні з більш теплої пряжі — ті ж самі шапки, які носили влітку, але тепліші. Вони оживляють офіційні образи і додають шарму спортивним.

Вʼязана біні. Фото з Instagram

Теплі шкарпетки

Зараз модно носити теплі шкарпетки з лоферами.

Лофери зі шкарпетками. Фото з Instagram

Цього сезону дівчата роблять це не тільки в повсякденному стилі, а й у prep-образах із плісированими спідницями, жакетами або шкіряними куртками та прямими джинсами.

Раніше ми писали про те, які образи модниці створюють з джинсами скінні цієї осені.

Також ми повідомляли, що светр з ромбами, який ще носили наші дідусі, опинився знову на слуху.