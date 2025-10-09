Відео
Головна Мода та краса Модні інфлюенсерки показали, що носити холодною осінню

Модні інфлюенсерки показали, що носити холодною осінню

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 11:08
Теплі осінні образи, які вже підкорили Instagram 2025 — фото
Дівчина зі светром на плечах. Фото з Instagram

Осінь цього року вирішила підкинути нам перші холодні та вітряні дні, і поки ми шукаємо баланс між літнім і зимовим гардеробом, модні дівчата вже підготували свої must-have теплі речі, які дарують комфорт і при цьому чудово вписуються в осінні образи.

У Vogue розповіли про 5 таких знахідок.

Читайте також:

Модні знахідки цієї осені

Светр на плечі

Ваш улюблений светр вже готовий до виходу. Ця річ — головний герой осінньо-зимового сезону, який можна носити безліччю способів. Накинути на плечі замість жилета чи тренча, що буде мати стильний і легкий вигляд. 

Светр, накинутий на плечі, має трендовий вигляд
Светр, накинутий на плечі. Фото з Instagram

Щоб залишити літній настрій, обирайте світлі або пастельні кольори: рожевий, блакитний, салатовий.

Уггі на платформі

Це взуття щороку повертається у моду. Модниці вже носять уггі з мішкуватими джинсами та вʼязаними светрами, не чекаючи справжніх холодів.

Уггі на платформі не покидають тренди вже який рік
Уггі на платформі. Фото з Instagram

Обʼємний шарф

Якщо не хочеться накидувати светр на плечі, оберіть великий шарф з бахромою. Він добре працює з повсякденними образами: кросівки, мʼякі штани, просторий светр. Шарф додає теплоти і завершеності, не ускладнюючи лук.

Великий шарф вдало доповнює безліч образів
Обʼємний шарф в образі. Фото з Instagram

Вʼязана біні

Вважається, що голова та ноги завжди повинні бути теплими. На перших порах холодів модниці обирають біні з більш теплої пряжі — ті ж самі шапки, які носили влітку, але тепліші. Вони оживляють офіційні образи і додають шарму спортивним.

В'язані шапки будуть модними і восени
Вʼязана біні. Фото з Instagram

Теплі шкарпетки

Зараз модно носити теплі шкарпетки з лоферами.

Шкарпетки з лоферами, як новий тренд
Лофери зі шкарпетками. Фото з Instagram

Цього сезону дівчата роблять це не тільки в повсякденному стилі, а й у prep-образах із плісированими спідницями, жакетами або шкіряними куртками та прямими джинсами.

Раніше ми писали про те, які образи модниці створюють з джинсами скінні цієї осені.

Також ми повідомляли, що светр з ромбами, який ще носили наші дідусі, опинився знову на слуху.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
