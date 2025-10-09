Відео
Наймодніші джинси сезону — стильні варіанти 2025 року

Наймодніші джинси сезону — стильні варіанти 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 16:18
Джинси, у які закохаєтесь цієї осені — вони у тренді
Джинси. Фото: freepik.com

Восени 2025 джинси знову виходять у головну роль. Це та річ, без якої важко уявити будь-який гардероб, бо вони завжди доречні, зручні й допомагають створювати стильні образи на кожен день.

Саме тому стиліст Галина Денисюк розповіла ексклюзивно для РБК-Україна, які моделі зараз у фаворі та як їх правильно носити.

Читайте також:

Головні орієнтири в джинсовій моді

Прямий крій — беззаперечний лідер сезону. Такі джинси пасують практично всім, гарно сидять і не втрачають актуальності вже кілька років поспіль. Їх можна сміливо комбінувати і з лоферами, і з грубими черевиками, і навіть із підборами — все це буде мати однаково стильний вигляд.

Прямі джинси в тренді вже кілька років поспіль
Прямі джинси. Фото з Instagram

Джинси "труби" — ще одна модна історія. Вони схожі на кльош, але з м’якшим розширенням униз. Завдяки цьому фасон має витончений вигляд й додає до образу легку ретро-ноту з 90-х і початку 2000-х, які зараз активно повертаються у тренди.

Джинси "труби" набувають все більшої популярності
Джинси "труби". Фото з Instagram

Висока посадка — вибір тих, хто любить і комфорт, і акцент на фігурі. Такі моделі візуально подовжують ноги, роблять талію більш виразною і допомагають створити стрункий силует. Їх легко стилізувати і під офісний образ, і під casual-лук.

Джинси, що візуально подовжують ноги
Джинси з високою посадкою. Фото з Instagram

Актуальні відтінки

Цієї осені перевага за глибокими тонами: темно-сині, графітові, насичено-чорні джинси — класика, що не підведе. Вони мають елегантний вигляд, пасують до будь-якої верхньої частини гардероба й допомагають зробити силует більш витонченим. Додайте трохи недбалості — потертості або необроблений край, щоб отримати сучасний акцент без зайвих зусиль.

Як носити джинси восени

Осінні образи стилісти радять будувати на контрастах. Вільні джинси поєднуйте з приталеними жакетами чи об’ємними светрами. Масивні черевики або ботильйони на товстій підошві — ідеальне доповнення для щоденних виходів.

Для офісу оберіть прямі джинси чорного кольору, білу сорочку, базовий піджак і лофери — стримано, але з характером. А ввечері замініть сорочку на шовкову блузу, додайте підбори й маленьку сумку-клатч.

Раніше ми писали про те, яке осіннє взуття найкраще пасує до джинсів.

Також ми повідомляли, які моделі джинсів вже втратили актуальність цієї осені. 

мода тренди Джинси стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
