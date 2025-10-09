Джинси, у які закохаєтесь цієї осені — вони у тренді

Джинси. Фото: freepik.com

Восени 2025 джинси знову виходять у головну роль. Це та річ, без якої важко уявити будь-який гардероб, бо вони завжди доречні, зручні й допомагають створювати стильні образи на кожен день.

Саме тому стиліст Галина Денисюк розповіла ексклюзивно для РБК-Україна, які моделі зараз у фаворі та як їх правильно носити.

Головні орієнтири в джинсовій моді

Прямий крій — беззаперечний лідер сезону. Такі джинси пасують практично всім, гарно сидять і не втрачають актуальності вже кілька років поспіль. Їх можна сміливо комбінувати і з лоферами, і з грубими черевиками, і навіть із підборами — все це буде мати однаково стильний вигляд.

Прямі джинси. Фото з Instagram

Джинси "труби" — ще одна модна історія. Вони схожі на кльош, але з м’якшим розширенням униз. Завдяки цьому фасон має витончений вигляд й додає до образу легку ретро-ноту з 90-х і початку 2000-х, які зараз активно повертаються у тренди.

Джинси "труби". Фото з Instagram

Висока посадка — вибір тих, хто любить і комфорт, і акцент на фігурі. Такі моделі візуально подовжують ноги, роблять талію більш виразною і допомагають створити стрункий силует. Їх легко стилізувати і під офісний образ, і під casual-лук.

Джинси з високою посадкою. Фото з Instagram

Актуальні відтінки

Цієї осені перевага за глибокими тонами: темно-сині, графітові, насичено-чорні джинси — класика, що не підведе. Вони мають елегантний вигляд, пасують до будь-якої верхньої частини гардероба й допомагають зробити силует більш витонченим. Додайте трохи недбалості — потертості або необроблений край, щоб отримати сучасний акцент без зайвих зусиль.

Як носити джинси восени

Осінні образи стилісти радять будувати на контрастах. Вільні джинси поєднуйте з приталеними жакетами чи об’ємними светрами. Масивні черевики або ботильйони на товстій підошві — ідеальне доповнення для щоденних виходів.

Для офісу оберіть прямі джинси чорного кольору, білу сорочку, базовий піджак і лофери — стримано, але з характером. А ввечері замініть сорочку на шовкову блузу, додайте підбори й маленьку сумку-клатч.

