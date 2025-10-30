Оригінальні зачіски на Хелловін — як зробити свій образ виразним

Дівчина в образі відьми на Геловін. Фото: freepik

Геловін — час, коли можна дозволити собі бути ким завгодно. Почніть із зачіски. Вона здатна повністю змінити образ — зробити його яскравим, химерним або навпаки — елегантно моторошним.

Новини.LIVE зібрали декілька ідей, які легко втілити вдома без професійного перукаря.

Ідеї зачісок на Геловін

Готична королева

Якщо вам близька темна естетика, зробіть гладкий високий хвіст або акуратний пучок. Додайте кілька тонких пасм кольору бордо чи фіолетового. Прикрасьте зачіску чорною стрічкою, металевими шпильками або маленькою діадемою. Такий образ підходить для відьми, вампірші або містичної королеви — тієї, від чийого погляду холоне повітря.

Розпатлана після битви

Ця зачіска для тих, хто хоче мати по-справжньому дикий вигляд. Нанесіть трохи текстуруючого спрею, зробіть легкий начіс і дайте волоссю "жити своїм життям". Додайте кілька червоних або зелених пасм — ніби після нічного бою з нечистю. Для повного ефекту — кілька бинтів чи декоративних скоб, що нагадують шрами.

Образ відьми. Фото з Instagram

"Неонова відьма"

Тут магія зустрічає майбутнє. Заплетіть щільні коси або зробіть високий хвіст і вплетіть пасма яскравих неонових кольорів — салатового, рожевого, синього чи фіолетового. Можна використати гумки, що світяться, або маленькі LED-лампочки.

Яскраві образи. Фото з Instagram

Лялька, яка ожила

Прямий проділ, ідеально гладке волосся, блиск і симетрія — усе має мати надто правильний вигляд, аж поки не з’явиться моторошна деталь. Додайте банти з червоними стрічками, шпильки з черепками або "криваві" троянди. Така зачіска ідеальна для образу порцелянової ляльки, у якої всередині — темна таємниця.

Універсальна зачіска. Фото з Instagram

Цього Геловіну забудьте про стриманість. Дайте волоссю говорити замість вас — воно може розповісти історію страшнішу, ніж будь-який макіяж.

