Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса 4 зачіски на Геловін 2025, які легко зробити вдома

4 зачіски на Геловін 2025, які легко зробити вдома

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 16:03
Оновлено: 12:27
Оригінальні зачіски на Хелловін — як зробити свій образ виразним
Дівчина в образі відьми на Геловін. Фото: freepik

Геловін — час, коли можна дозволити собі бути ким завгодно. Почніть із зачіски. Вона здатна повністю змінити образ — зробити його яскравим, химерним або навпаки — елегантно моторошним.

Новини.LIVE зібрали декілька ідей, які легко втілити вдома без професійного перукаря.

Реклама
Читайте також:

Ідеї зачісок на Геловін

Готична королева

Якщо вам близька темна естетика, зробіть гладкий високий хвіст або акуратний пучок. Додайте кілька тонких пасм кольору бордо чи фіолетового. Прикрасьте зачіску чорною стрічкою, металевими шпильками або маленькою діадемою. Такий образ підходить для відьми, вампірші або містичної королеви — тієї, від чийого погляду холоне повітря.

Розпатлана після битви

Ця зачіска для тих, хто хоче мати по-справжньому дикий вигляд. Нанесіть трохи текстуруючого спрею, зробіть легкий начіс і дайте волоссю "жити своїм життям". Додайте кілька червоних або зелених пасм — ніби після нічного бою з нечистю. Для повного ефекту — кілька бинтів чи декоративних скоб, що нагадують шрами.

Зачіска на Геловін для тих, хто мати ефектний вигляд
Образ відьми. Фото з Instagram

"Неонова відьма"

Тут магія зустрічає майбутнє. Заплетіть щільні коси або зробіть високий хвіст і вплетіть пасма яскравих неонових кольорів — салатового, рожевого, синього чи фіолетового. Можна використати гумки, що світяться, або маленькі LED-лампочки.

Яскраві зачіски на Геловін
Яскраві образи. Фото з Instagram

Лялька, яка ожила

Прямий проділ, ідеально гладке волосся, блиск і симетрія — усе має мати надто правильний вигляд, аж поки не з’явиться моторошна деталь. Додайте банти з червоними стрічками, шпильки з черепками або "криваві" троянди. Така зачіска ідеальна для образу порцелянової ляльки, у якої всередині — темна таємниця.

Зачіска і для Геловіна, і на кожен день
Універсальна зачіска. Фото з Instagram

Цього Геловіну забудьте про стриманість. Дайте волоссю говорити замість вас — воно може розповісти історію страшнішу, ніж будь-який макіяж.

Раніше ми писали про те, що за манікюр ще можна встигнути зробити до Геловіна.

Також ми повідомляли, які образи можна втілити на Геловін, щоб бути в тренді. 

мода зачіски волосся стиль Геловін
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації