Оригинальные прически на Хэллоуин — как сделать свой образ выразительным

Девушка в образе ведьмы на Хэллоуин. Фото: freepik

Хэллоуин — время, когда можно позволить себе быть кем угодно. Начните с прически. Она способна полностью изменить образ — сделать его ярким, причудливым или наоборот — элегантно жутким.

Новини.LIVE собрали несколько идей, которые легко воплотить дома без профессионального парикмахера.

Реклама

Читайте также:

Идеи причесок на Хэллоуин

Готическая королева

Если вам близка темная эстетика, сделайте гладкий высокий хвост или аккуратный пучок. Добавьте несколько тонких прядей цвета бордо или фиолетового. Украсьте прическу черной лентой, металлическими заколками или маленькой диадемой. Такой образ подходит для ведьмы, вампирши или мистической королевы — той, от чьего взгляда холодеет воздух.

Растрепанная после битвы

Эта прическа для тех, кто хочет выглядеть по-настоящему дико. Нанесите немного текстурирующего спрея, сделайте легкий начес и дайте волосам "жить своей жизнью". Добавьте несколько красных или зеленых прядей — будто после ночного боя с нечистью. Для полного эффекта — несколько бинтов или декоративных скоб, напоминающих шрамы.

Образ ведьмы. Фото из Instagram

"Неоновая ведьма"

Здесь магия встречает будущее. Заплетите плотные косы или сделайте высокий хвост и вплетите пряди ярких неоновых цветов — салатового, розового, синего или фиолетового. Можно использовать светящиеся резинки или маленькие LED-лампочки.

Яркие образы. Фото из Instagram

Кукла, которая ожила

Прямой пробор, идеально гладкие волосы, блеск и симметрия — все должно выглядеть очень правильно, пока не появится жуткая деталь. Добавьте банты с красными лентами, заколки с черепками или "кровавые" розы. Такая прическа идеальна для образа фарфоровой куклы, у которой внутри — темная тайна.

Универсальная прическа. Фото из Instagram

В этот Хэллоуин забудьте о сдержанности. Дайте волосам говорить вместо вас — они могут рассказать историю пострашнее, чем любой макияж.

Ранее мы писали о том, что за маникюр еще можно успеть сделать до Хэллоуина.

Также мы сообщали, какие образы можно воплотить на Хэллоуин, чтобы быть в тренде.