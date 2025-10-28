Найвідоміші костюми на Геловін — що обрати цього року

Найкращі образи на Геловін, які надихають щороку
На Геловін можна все — жодних правил, лише фантазія. Ця ніч створена для того, щоб дозволити собі бути ким завгодно: від спокусливої відьми до загадкової істоти з темних легенд. Тут не потрібно боятися мати занадто яскравий або дивний вигляд — саме це і є головна мета свята.
Образи на Геловін, які стали легендарними
Медуза Горгона
Її міфологічний образ — це не просто чудовисько зі зміїним волоссям і поглядом, що перетворює в камінь. Це символ сили, краси й небезпеки в одному тілі. У сучасній інтерпретації Медуза — це впевнена жінка, яка не боїться своєї темної сторони. Для перевтілення вистачить обтислої сукні з металевим блиском, зеленуватого або золотого макіяжу й аксесуарів у формі змій. Волосся можна заплести в тугі коси або створити ефект "зміїного клубка" за допомогою дрібних гумок і лаку.
Відьма
Класика, яка завжди працює. Чорна сукня — основа образу. Додайте до неї панчохи, мереживні рукавички, гострий капелюх і головне — погляд, у якому читається сила. Якщо хочеться трохи гри, візьміть з собою мітлу, чорну свічку чи навіть чорну кішку. Образ можна зробити більш елегантним або, навпаки, моторошним — усе залежить від настрою.
Харлі Квін
Її шалений характер і хуліганський стиль важко не впізнати. Щоб створити цей образ удома, вам знадобляться шорти, коротка футболка, дві косички й контрастний макіяж — одна сторона червона, інша синя. Додайте яскраві тіні, блиск і впевненість у собі — саме вона робить Харлі впізнаваною.
Геловін — це ніч, коли можна не пояснювати, чому ти маєте саме такий вигляд. Тут немає меж між страшним і привабливим. Є лише ви, ваша фантазія й бажання трохи побешкетувати.
