Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Модна стрижка британка — який вигляд вона має і кому пасує

Модна стрижка британка — який вигляд вона має і кому пасує

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 16:03
Оновлено: 13:15
Стильна коротка стрижка, яка буде в тренді 2026 року — фото
Дівчині стрижуть волосся. Фото: freepik

Є зачіски, які мають характер. Британка — саме така. Вона народилася у 1950-х у Великій Британії, коли молодь прагнула вирізнятися, порушувати правила й мати інакший вигляд. Тоді цю стрижку носили хлопці з робітничих районів, які наслідували стиль "золотої молоді". З роками вона втратила чоловічу ексклюзивність і стала символом свободи для жінок.

Новини.LIVE розповість про неї детальніше.

Реклама
Читайте також:

Кому підходить стрижка британка

Це не варіант для тих, хто боїться змін. Британку обирають жінки з характером — ті, що не ховаються за довгим волоссям і не бояться мати яскравий вигляд. Вона додає впевненості, а іноді навіть змінює настрій — з’являється відчуття внутрішньої сили, легкого виклику світу.

Підходить британка власницям правильних рис обличчя, чіткої лінії підборіддя, виразних очей. А от якщо обличчя кругле чи дуже м’яке, варто доповнити стрижку подовженим чубчиком — він врівноважить пропорції.

Стрижка, що залишається в тренді не один рік
Жінка з гарною стрижкою. Фото з Instagram

На перший погляд — це щось між коротким піксі та креативним бобом. Волосся на потилиці й скронях зрізають коротко, а на верхівці залишають подовжені пасма. Завдяки цьому формується об’єм і рух. Такий контраст довжин створює відчуття динаміки, немов зачіска "живе".

Трендова стрижка, що може мати різний вигляд
Коротка стрижка. Фото з Instagram

У класичному варіанті верх можна укласти на бік або зробити хаотичну текстуру пальцями. Для хвилястого волосся це взагалі знахідка: локони додають легкості, а сама форма підкреслює природну недбалість.

Популярна стрижка, що буде в тренді і в 2026 році
Стрижка британка. Фото з Instagram

Британка чудово підходить не лише молодим дівчатам. Жінки після 40 теж часто обирають її за простоту догляду й відчуття свободи. Вона не вимагає години перед дзеркалом — достатньо висушити феном і надати напрям рукою. У британки є одна важлива риса — вона завжди має живий вигляд. Це стрижка про сміливість бути собою, без фільтрів і рамок.

Раніше ми писали, яких стрижок на тонке волосся варто уникати на думку стилістів.

Також ми повідомляли, що коротка стрижка підходить не усім, але можна перевірити, чи підійде вона саме вам.

мода тренди стрижки волосся стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації