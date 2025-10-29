Стильна коротка стрижка, яка буде в тренді 2026 року — фото

Дівчині стрижуть волосся. Фото: freepik

Є зачіски, які мають характер. Британка — саме така. Вона народилася у 1950-х у Великій Британії, коли молодь прагнула вирізнятися, порушувати правила й мати інакший вигляд. Тоді цю стрижку носили хлопці з робітничих районів, які наслідували стиль "золотої молоді". З роками вона втратила чоловічу ексклюзивність і стала символом свободи для жінок.

Новини.LIVE розповість про неї детальніше.

Реклама

Читайте також:

Кому підходить стрижка британка

Це не варіант для тих, хто боїться змін. Британку обирають жінки з характером — ті, що не ховаються за довгим волоссям і не бояться мати яскравий вигляд. Вона додає впевненості, а іноді навіть змінює настрій — з’являється відчуття внутрішньої сили, легкого виклику світу.

Підходить британка власницям правильних рис обличчя, чіткої лінії підборіддя, виразних очей. А от якщо обличчя кругле чи дуже м’яке, варто доповнити стрижку подовженим чубчиком — він врівноважить пропорції.

Жінка з гарною стрижкою. Фото з Instagram

На перший погляд — це щось між коротким піксі та креативним бобом. Волосся на потилиці й скронях зрізають коротко, а на верхівці залишають подовжені пасма. Завдяки цьому формується об’єм і рух. Такий контраст довжин створює відчуття динаміки, немов зачіска "живе".

Коротка стрижка. Фото з Instagram

У класичному варіанті верх можна укласти на бік або зробити хаотичну текстуру пальцями. Для хвилястого волосся це взагалі знахідка: локони додають легкості, а сама форма підкреслює природну недбалість.

Стрижка британка. Фото з Instagram

Британка чудово підходить не лише молодим дівчатам. Жінки після 40 теж часто обирають її за простоту догляду й відчуття свободи. Вона не вимагає години перед дзеркалом — достатньо висушити феном і надати напрям рукою. У британки є одна важлива риса — вона завжди має живий вигляд. Це стрижка про сміливість бути собою, без фільтрів і рамок.

Раніше ми писали, яких стрижок на тонке волосся варто уникати на думку стилістів.

Також ми повідомляли, що коротка стрижка підходить не усім, але можна перевірити, чи підійде вона саме вам.