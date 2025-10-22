Відео
Головна Мода та краса Ідеї манікюру на Геловін, що вразять навіть найвибагливіших

Ідеї манікюру на Геловін, що вразять навіть найвибагливіших

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 19:45
Оновлено: 17:03
Геловінський манікюр 2025 — страшно гарно й трендово
Атрибут Геловіну. Фото: freepik.com

Геловін — це чудовий привід не лише приміряти костюм, а й зробити особливий манікюр. Адже навіть найменші деталі можуть створити настрій свята. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада вся атмосфера наповнюється містикою, а дівчата прагнуть мати трішки моторошний вигляд — від макіяжу до кінчиків нігтів.

Новини.LIVE розповість, які дизайни манікюру можна розглянути до свята.

Незвичні дизайни манікюру 2025

Якщо хочеться вразити друзів стильним нейл-дизайном, необов’язково малювати складні картини на кожному пальці. Достатньо вибрати правильні кольори. Класика жанру — чорний та помаранчевий, символи гарбуза й темряви. Такий дует має ефектний вигляд і на коротких, і на довгих нігтях. Можна зробити покриття в хаотичному порядку або створити френч із кольоровими кінчиками — як вам більше до душі.

Класичний манікюр до Геловіна
Манікюр до Геловіна. Фото з Instagram

Для тих, хто хоче трохи "страшної естетики", варто додати тематичні малюнки: павутиння, летючі миші, гарбузики чи примари. Якщо не вмієте малювати від руки — не біда, є безліч стікерів і слайдерів із моторошними візерунками, які допоможуть створити потрібний ефект за кілька хвилин.

Моторошний дизайн манікюр до Геловіна
Оригінальний манікюр. Фото з Instagram

Один із найцікавіших варіантів — чорний френч. Базу залишають у ніжних відтінках бежевого чи рожевого, а кінчики фарбують у чорний. Щоб додати "жарти і хоррору", можна намалювати кілька крапель, що нагадують кров, — червоних або бордових. Має водночас лячний й стильний вигляд.

Манікюр, що має лячний і стильний вигляд
Манікюр з краплями крові. Фото з Instagram

А якщо хочеться чогось більш стриманого — спробуйте "димний" ефект на нігтях. Гострі нігті у поєднанні з таким дизайном створюють атмосферу загадковості та сміливості. Такий манікюр не залишить вас без уваги на жодній вечірці.

Манікюр, що створює ефект загадковості
Ефектний манікюр. Фото з Instagram

Як бачимо, Геловін — це не лише гарбузи та костюми, а ще й чудовий шанс поекспериментувати з образом. І навіть якщо ви не фанатка страшних історій, маленький акцент на нігтях додасть образу настрою. Головне гратися з кольором і не боятися проявляти свою фантазію.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
