Головна Мода та краса Аби мати молодший вигляд — з чим носити джинси після 50

Аби мати молодший вигляд — з чим носити джинси після 50

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 18:01
З чим носити джинси жінкам після 50 — образи, що омолодять
Світло блакитні джинси. Фото: Freepik

Джинси — це базова річ в гардеробі, яка підійде як для молодих дівчат, так й для старших жінок. Вони не просто пасуватимуть тим, кому за 50, а й можуть омолодити та допоможуть мати стильніший вигляд.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

З чим носити джинси жінкам 50+

Футболка та кросівки

Жінкам 50+ не варто боятися спортивного стилю, адже він допоможе приховати вік. Зокрема, джинси можна поєднувати з масивними кросівками та футболкою оверсайз. Це не лише про стиль, а й про комфорт.

З чим носити джинси жінкам після 50
Джуліанна Мур в джинсах, футболці та кросівках. Фото: Instagram

Сорочка

Класичне поєднання, що ніколи не втрачає актуальності. Джинси та сорочка стануть ідеальним варіантом для жінок після 50. Якщо обрати простіші варіанти верху, то образ вийде зручним та повсякденним. Для елегантнішого вигляду придивіться до атласних сорочок з вирізом.

З чим носити джинси цієї осені
Стильний образ з джинсами та сорочкою. Фото: Instagram

Багатошаровість

Аби зробити лук цікавішим, жінкам після 50 років варто використовувати прийом багатошаровості. Наприклад, одягніть джинси, топ та кардиган. Або ж поєднайте футболку з жакетом. Це не тільки красиво, а й практично.

З чим носити джинси жінкам після 50
Красивий образ з джинсами. Фото: Instagram

Тотал денім

Джинсовий образ точно пасуватиме жінкам 50+. Одягніть джинси та доповніть їх сорочкою з деніму або таким же жакетом. Це додасть вам витонченості та омолодить.

З чим носити джинси жінкам після 50
Стильний джинсовий образ. Фото: Instagram

Жакет

Аби образ з джинсами мав стильний вигляд та приховував вік, варто додати на верх жакет. Доповніть лук стильними аксесуарами, аби додати акцентів. Взуття може бути на підборах, тоді ви матимете ще витонченіший вигляд.

З чим носити джинси жінкам після 50
Стильний образ з джинсами та жакетом. Фото: Instagram

Джинси — це найпростіший спосіб зробити образ молодшим. Вони справді пасують усім та поєднуються з більшістю речей у гардеробі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які джинси підійдуть жінкам plus size. Вони роблять фігуру стрункішою.

Також ми розповідали про те, з чим варто поєднувати джинси, аби бути в тренді цієї осені. Такі варіанти підійдуть для прохолодної погоди.

Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
