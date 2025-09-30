Образи з джинсами на жовтень — найефектніші поєднання для кожної

Найкрасивіші образи з джинсами, які варто носити у жовтні
Джинси — справжній must-have у гардеробі кожної жінки. Ми носимо їх щодня, поєднуючи з різними речами, але іноді ідеї для стильних образів закінчуються. Щоб цього не сталося, можна підглянути кілька варіантів від європейських модниць.
Про них написало видання Who What Wear.
Європейські дівчата вміло поєднують джинси з іншими речами, створюючи образи, які мають дорогий та елегантний вигляд, навіть якщо це звичайна повсякденна комбінація.
З чим носити джинси цієї осені
Джинси та пальто
Класичні джинси чудово пасують до лоферів і довгого пальта. Щоб образ став більш цікавим, додайте яскраві шкарпетки, наприклад бордові, щоб ваш образ був на висоті.
Сорочка і джинси
Поєднання джинсів та сорочки завжди має легкий і вишуканий вигляд. Якщо хочете зробити акцент, то зверніть увагу на взуття: цікаві туфлі чи ботильйони можуть повністю змінити образ.
Тренч і джинси
Біла чи чорна футболка, ваші улюблені джинси та тренч — класика, яка ніколи не підводить. Додайте взуття на підборах, і навіть простий комплект одягу буде мати стильний і жіночний вигляд.
Окрім цього, джинси легко комбінуються з бомберами, шкіряними куртками, короткими тренчами або жакетами. Вони добре "дружать" з лонгслівами, светрами, худі і навіть з більш вишуканими блузами з бантом.
Пам’ятайте про те, що джинси — це універсальна річ, яка може стати основою будь-якого образу. Вони однаково вдалий вигляд мають і з повсякденним худі, і з елегантною блузою, додаючи вбранню стиль та зручність одночасно.
Раніше ми писали про те, який колір штанів є найбільш трендовий цього сезону.
Також ми повідомляли, який верхній одяг радять носити цієї осені український дизайнер Андре Тан.
Читайте Новини.LIVE!