Найкрасивіші образи з джинсами, які варто носити у жовтні

Найкрасивіші образи з джинсами, які варто носити у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 11:50
Образи з джинсами на жовтень — найефектніші поєднання для кожної
Стильні джинси. Фото: freepik.com

Джинси — справжній must-have у гардеробі кожної жінки. Ми носимо їх щодня, поєднуючи з різними речами, але іноді ідеї для стильних образів закінчуються. Щоб цього не сталося, можна підглянути кілька варіантів від європейських модниць.

Про них написало видання Who What Wear.

Читайте також:

Європейські дівчата вміло поєднують джинси з іншими речами, створюючи образи, які мають дорогий та елегантний вигляд, навіть якщо це звичайна повсякденна комбінація.

З чим носити джинси цієї осені

Джинси та пальто

Класичні джинси чудово пасують до лоферів і довгого пальта. Щоб образ став більш цікавим, додайте яскраві шкарпетки, наприклад бордові, щоб ваш образ був на висоті.

Джинси та пальто - класичне поєднання цієї осені
Джинси та пальто. Фото з Instagram

Сорочка і джинси

Поєднання джинсів та сорочки завжди має легкий і вишуканий вигляд. Якщо хочете зробити акцент, то зверніть увагу на взуття: цікаві туфлі чи ботильйони можуть повністю змінити образ.

Сорочка - це найкраща річ до джинсів
Сорочка та джинси. Фото з Instagram

Тренч і джинси

Біла чи чорна футболка, ваші улюблені джинси та тренч — класика, яка ніколи не підводить. Додайте взуття на підборах, і навіть простий комплект одягу буде мати стильний і жіночний вигляд.

З джинсами завжди вийде стильний і легкий образ
Шкіряний тренч з джинсами. Фото з Instagram

Окрім цього, джинси легко комбінуються з бомберами, шкіряними куртками, короткими тренчами або жакетами. Вони добре "дружать" з лонгслівами, светрами, худі і навіть з більш вишуканими блузами з бантом.

Пам’ятайте про те, що джинси — це універсальна річ, яка може стати основою будь-якого образу. Вони однаково вдалий вигляд мають і з повсякденним худі, і з елегантною блузою, додаючи вбранню стиль та зручність одночасно.

Раніше ми писали про те, який колір штанів є найбільш трендовий цього сезону.

Також ми повідомляли, який верхній одяг радять носити цієї осені український дизайнер Андре Тан.

Автор:
Юлія Хівренко
Автор:
Юлія Хівренко
