Образи з джинсами на жовтень — найефектніші поєднання для кожної

Джинси — справжній must-have у гардеробі кожної жінки. Ми носимо їх щодня, поєднуючи з різними речами, але іноді ідеї для стильних образів закінчуються. Щоб цього не сталося, можна підглянути кілька варіантів від європейських модниць.

Європейські дівчата вміло поєднують джинси з іншими речами, створюючи образи, які мають дорогий та елегантний вигляд, навіть якщо це звичайна повсякденна комбінація.

З чим носити джинси цієї осені

Джинси та пальто

Класичні джинси чудово пасують до лоферів і довгого пальта. Щоб образ став більш цікавим, додайте яскраві шкарпетки, наприклад бордові, щоб ваш образ був на висоті.

Сорочка і джинси

Поєднання джинсів та сорочки завжди має легкий і вишуканий вигляд. Якщо хочете зробити акцент, то зверніть увагу на взуття: цікаві туфлі чи ботильйони можуть повністю змінити образ.

Тренч і джинси

Біла чи чорна футболка, ваші улюблені джинси та тренч — класика, яка ніколи не підводить. Додайте взуття на підборах, і навіть простий комплект одягу буде мати стильний і жіночний вигляд.

Окрім цього, джинси легко комбінуються з бомберами, шкіряними куртками, короткими тренчами або жакетами. Вони добре "дружать" з лонгслівами, светрами, худі і навіть з більш вишуканими блузами з бантом.

Пам’ятайте про те, що джинси — це універсальна річ, яка може стати основою будь-якого образу. Вони однаково вдалий вигляд мають і з повсякденним худі, і з елегантною блузою, додаючи вбранню стиль та зручність одночасно.

