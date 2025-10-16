Видео
Україна
Видео

Чтобы выглядеть моложе — с чем носить джинсы после 50

Чтобы выглядеть моложе — с чем носить джинсы после 50

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 18:01
С чем носить джинсы женщинам после 50 — образы, которые омолодят
Светло голубые джинсы. Фото: Freepik

Джинсы — это базовая вещь в гардеробе, которая подойдет как для молодых девушек, так и для женщин постарше. Они не просто подойдут тем, кому за 50, но и могут омолодить и помогут выглядеть более стильно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

С чем носить джинсы женщинам 50+

Футболка и кроссовки

Женщинам 50+ не стоит бояться спортивного стиля, ведь он поможет скрыть возраст. В частности, джинсы можно сочетать с массивными кроссовками и футболкой оверсайз. Это не только о стиле, но и о комфорте.

З чим носити джинси жінкам після 50
Джулианна Мур в джинсах, футболке и кроссовках. Фото: Instagram

Рубашка

Классическое сочетание, которое никогда не теряет актуальности. Джинсы и рубашка станут идеальным вариантом для женщин после 50. Если выбрать более простые варианты верха, то образ получится удобным и повседневным. Для более элегантного вида присмотритесь к атласным рубашкам с вырезом.

З чим носити джинси цієї осені
Стильный образ с джинсами и рубашкой. Фото: Instagram

Многослойность

Чтобы сделать лук более интересным, женщинам после 50 лет стоит использовать прием многослойности. Например, наденьте джинсы, топ и кардиган. Или же совместите футболку с жакетом. Это не только красиво, но и практично.

З чим носити джинси жінкам після 50
Красивый образ с джинсами. Фото: Instagram

Тотал деним

Джинсовый образ точно подойдет женщинам 50+. Наденьте джинсы и дополните их рубашкой из денима или таким же жакетом. Это придаст вам утонченности и омолодит.

З чим носити джинси жінкам після 50
Стильный джинсовый образ. Фото: Instagram

Жакет

Чтобы образ с джинсами выглядел стильно и скрывал возраст, стоит добавить на верх жакет. Дополните лук стильными аксессуарами, чтобы добавить акцентов. Обувь может быть на каблуках, тогда вы будете выглядеть еще более изящно.

З чим носити джинси жінкам після 50
Стильный образ с джинсами и жакетом. Фото: Instagram

Джинсы — это самый простой способ сделать образ моложе. Они действительно подходят всем и сочетаются с большинством вещей в гардеробе.

Напомним, ранее мы писали о том, какие джинсы подойдут женщинам plus size. Они делают фигуру стройнее.

Также мы рассказывали о том, с чем стоит сочетать джинсы, чтобы быть в тренде этой осенью. Такие варианты подойдут для прохладной погоды.

мода советы стиль женщины за 50 лет трендовые образы
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
