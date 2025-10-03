Трендові джинси для пишних форм — приховують недоліки і витягують ноги

Дівчина в джинсах. Фото: freepik.com

Джинси — справжній must-have у жіночому гардеробі. Вони пасують практично до всього: від повсякденних футболок до класичних блуз і жакетів. Але для дівчат з пишними формами вибір джинсів може стати справжнім викликом. Щоб мати стильний вигляд й відчувати себе комфортно, стилісти радять їм звернути увагу на чотири ключові моделі.

Про ці моделі написало видання ТСН.

Які джинси краще підійдуть пишним фігурам

Джинси з високою талією

Ця модель — фаворит у світі стилю. Висока талія приховує живіт, робить талію виразнішою і візуально подовжує ноги. Такі джинси будуть мати крутий вигляд із простими футболками та елегантними блузами або жакетами, створюючи гармонійний та доглянутий образ.

Джинси з високою талією. Фото з Instagram

Прямі класичні джинси

Класика ніколи не виходить з моди. Прямий крій акуратно приховує стегна і робить силует більш витягнутим. Ця модель універсальна і точно підійде жінкам будь-якого віку й типу фігури, допомагаючи мати стрункіший та підтягнутіший вигляд.

Прямі джинси. Фото з Instagram

Джинси-кльош від коліна

Мода повертається з 70-х, і кльош знову на піку популярності. Легке розширення від коліна врівноважує пропорції тіла та робить ноги візуально довшими. Поєднання з підборами додає образу шарму й витонченості — ідеальний варіант для тих, хто хоче підкреслити свою стрункість.

Джинси-кльош. Фото з Instagram

Джинси в темних відтінках

Колір грає не менш важливу роль, ніж крій. Темно-синій або чорний денім робить силует більш витонченим і гармонійно поєднується практично з будь-яким одягом.

Темні джинси. Фото з Instagram

Такі джинси не тільки стильні, а й допомагають приховати недоліки, створюючи доглянутий і елегантний вигляд.

