Головна Мода та краса Джинси, що творять чудеса — підійдуть для пишних фігур

Джинси, що творять чудеса — підійдуть для пишних фігур

Дата публікації: 3 жовтня 2025 11:19
Трендові джинси для пишних форм — приховують недоліки і витягують ноги
Дівчина в джинсах. Фото: freepik.com

Джинси — справжній must-have у жіночому гардеробі. Вони пасують практично до всього: від повсякденних футболок до класичних блуз і жакетів. Але для дівчат з пишними формами вибір джинсів може стати справжнім викликом. Щоб мати стильний вигляд й відчувати себе комфортно, стилісти радять їм звернути увагу на чотири ключові моделі.

Про ці моделі написало видання ТСН.

Читайте також:

Які джинси краще підійдуть пишним фігурам

Джинси з високою талією

Ця модель — фаворит у світі стилю. Висока талія приховує живіт, робить талію виразнішою і візуально подовжує ноги. Такі джинси будуть мати крутий вигляд із простими футболками та елегантними блузами або жакетами, створюючи гармонійний та доглянутий образ.

Джинси з високою талією - найуніверсальніший вибір цього сезону
Джинси з високою талією. Фото з Instagram

Прямі класичні джинси

Класика ніколи не виходить з моди. Прямий крій акуратно приховує стегна і робить силует більш витягнутим. Ця модель універсальна і точно підійде жінкам будь-якого віку й типу фігури, допомагаючи мати стрункіший та підтягнутіший вигляд.

Прямі джинси вже стали класикою
Прямі джинси. Фото з Instagram

Джинси-кльош від коліна

Мода повертається з 70-х, і кльош знову на піку популярності. Легке розширення від коліна врівноважує пропорції тіла та робить ноги візуально довшими. Поєднання з підборами додає образу шарму й витонченості — ідеальний варіант для тих, хто хоче підкреслити свою стрункість.

Джинси-кльош знову на піку популярності
Джинси-кльош. Фото з Instagram

Джинси в темних відтінках

Колір грає не менш важливу роль, ніж крій. Темно-синій або чорний денім робить силует більш витонченим і гармонійно поєднується практично з будь-яким одягом.

Темні джинси мають витончений вигляд в образі
Темні джинси. Фото з Instagram

Такі джинси не тільки стильні, а й допомагають приховати недоліки, створюючи доглянутий і елегантний вигляд.

Раніше ми писали про трендовий колір штанів, на який варто звернути увагу цього сезону.

Також ми повідомляли, які штани є практичним і модним вибором на цю осінь.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
