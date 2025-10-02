Трендові гольфи цієї осені — стильні поради від Андре Тана

Осінні гольфи, які мають бути у гардеробі за версією Андре Тана
Осінь — час, коли деталі створюють стильний образ. Відомий український дизайнер Андре Тан поділився порадами щодо гольфів, які точно зроблять ваш лук модним і комфортним у прохолодну пору року.
Які гольфи носити цієї осені
Кашемірові гольфи
М’які, ніжні, справжнє задоволення для шкіри — саме такі відчуття дарують кашемірові гольфи. Вони не лише зігрівають, а й створюють відчуття домашнього затишку. Вдягайте їх із брюками, плісованими спідницями чи навіть шортами, щоб образ завжди мав елегантний та доглянутий вигляд.
Класичні чорні гольфи
Без них не обійтися. Чорні гольфи — базовий елемент осінньо-зимового гардероба, що додає стриманості та впевненості. Вони чудово пасують до спідниць та широких штанів, роблячи образ гармонійним та стильним.
Гольфи з принтом
Сміливо обирайте гольфи з ніжним принтом. Вони роблять образ цікавим, але при цьому не перевантажують його. Ідеально поєднуються зі спідницями або штанами в нейтральних тонах.
Довгі гольфи до коліна
Цього сезону повертається мода на довгі гольфи до коліна. Вони не лише мають ефектний вигляд, а й додають тепла у прохолодні дні. Носіть їх з короткими джинсами, легінсами або спідницями, як колись у 2000-х.
Яскраві гольфи
Андре Тан радить не боятися кольору. Яскраві гольфи додають енергії та роблять осінні будні живішими.
Обирайте відтінки від класичного чорного та синього до насиченого помаранчевого — будь-який образ стане виразнішим і стильнішим.
