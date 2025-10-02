Відео
Осінні гольфи, які мають бути у гардеробі за версією Андре Тана

Осінні гольфи, які мають бути у гардеробі за версією Андре Тана

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 19:07
Трендові гольфи цієї осені — стильні поради від Андре Тана
Андре Тан. Фото: кадр з відео

Осінь — час, коли деталі створюють стильний образ. Відомий український дизайнер Андре Тан поділився порадами щодо гольфів, які точно зроблять ваш лук модним і комфортним у прохолодну пору року.

Новини.LIVE розповість, на яких речах радить зосередитись Андре Тан.

Читайте також:

Які гольфи носити цієї осені

Кашемірові гольфи

М’які, ніжні, справжнє задоволення для шкіри — саме такі відчуття дарують кашемірові гольфи. Вони не лише зігрівають, а й створюють відчуття домашнього затишку. Вдягайте їх із брюками, плісованими спідницями чи навіть шортами, щоб образ завжди мав елегантний та доглянутий вигляд.

Кашемірові гольфи додають образу елегантний вигляд
Кашеміровий гольф. Фото з Instagram

Класичні чорні гольфи

Без них не обійтися. Чорні гольфи — базовий елемент осінньо-зимового гардероба, що додає стриманості та впевненості. Вони чудово пасують до спідниць та широких штанів, роблячи образ гармонійним та стильним.

Чорний гольф є базою осіннього гардероба
Чорний гольф. Фото з Instagram

Гольфи з принтом

Сміливо обирайте гольфи з ніжним принтом. Вони роблять образ цікавим, але при цьому не перевантажують його. Ідеально поєднуються зі спідницями або штанами в нейтральних тонах.

Гольфи з принтом зроблять образ цікавим
Гольф з принтом. Фото з Instagram

Довгі гольфи до коліна

Цього сезону повертається мода на довгі гольфи до коліна. Вони не лише мають ефектний вигляд, а й додають тепла у прохолодні дні. Носіть їх з короткими джинсами, легінсами або спідницями, як колись у 2000-х.

Довгі гольфи у стилі 2000-х знову в моді
Довгий гольф. Фото з Instagram

Яскраві гольфи

Андре Тан радить не боятися кольору. Яскраві гольфи додають енергії та роблять осінні будні живішими.

Яскраві гольфи зроблять будні більш яскравішими
Яскравий гольф. Фото з Instagram

Обирайте відтінки від класичного чорного та синього до насиченого помаранчевого — будь-який образ стане виразнішим і стильнішим.

Раніше ми писали про те, що Андре Тан перерахував трендові моделі верхнього одягу на холодний сезон.

Також ми повідомляли, що Андре Тан показав універсальне взуття на цю осінь.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
