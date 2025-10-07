Adidas створив осінній і зимовий одяг для собак і котів — фото

Пес в одязі з нової колекції Adidas. Фото: Adidas

Бренд спортивного одягу Adidas створив нову лінійку для тварин. Компанія представила інноваційну колекцію одягу та аксесуарів для осіннього та зимового сезону.

Про це повідомляє Hypebeast.

Нова колекція одягу для тварин від Adidas

Бренд офіційно презентував нову лінію одягу та аксесуарів для котів і собак. У колекції — куртки з сонцезахисних матеріалів, високі горловини, двосторонні еластичні елементи та вільний крій, що забезпечує комфорт під час руху.

Куртки виготовлені з тканини, що захищає від ультрафіолету, мають регульований капюшон і задню частину, аби підходити тваринам із різними пропорціями. Для безпеки у темний час доби дизайнери додали світловідбиваючі смужки та принти з обох боків виробів.

Серед аксесуарів — рюкзак-наспину, прозорі ліхтарики та сітчасті вставки для вентиляції. Лінійка представлена у розмірах від XS до 2XL, що дозволяє підібрати оптимальний фасон для будь-якої породи.

Старт продажів колекції відбувся 1 жовтня у флагманських бутиках adidas Originals у Шанхаї, Ченду, Пекіні, а також в офіційних онлайн-магазинах бренду.

У компанії зазначають, що це один із найсміливіших кроків Adidas у напрямку "pet fashion", який підкреслює новий рівень турботи про стиль і комфорт домашніх тварин.

