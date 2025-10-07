Видео
Главная Мода и красота Adidas создал осеннюю коллекцию брендовой одежды для животных

Adidas создал осеннюю коллекцию брендовой одежды для животных

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 16:32
Adidas создал осеннюю и зимнюю одежду для собак и кошек - фото
Пес в одежде из новой коллекции Adidas. Фото: Adidas

Бренд спортивной одежды Adidas создал новую линейку для животных. Компания представила инновационную коллекцию одежды и аксессуаров для осеннего и зимнего сезона.

Об этом сообщает Hypebeast.

Новая коллекция одежды для животных от Adidas

Бренд официально презентовал новую линию одежды и аксессуаров для кошек и собак. В коллекции — куртки из солнцезащитных материалов, высокие горловины, двусторонние эластичные элементы и свободный крой, обеспечивающий комфорт во время движения.

Куртки изготовлены из ткани, защищающей от ультрафиолета, имеют регулируемый капюшон и заднюю часть, чтобы подходить животным с разными пропорциями. Для безопасности в темное время суток дизайнеры добавили светоотражающие полоски и принты с обеих сторон изделий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HYPEBEAST (@hypebeast)

Среди аксессуаров — рюкзак-наспину, прозрачные фонарики и сетчатые вставки для вентиляции. Линейка представлена в размерах от XS до 2XL, что позволяет подобрать оптимальный фасон для любой породы.

Старт продаж коллекции состоялся 1 октября во флагманских бутиках adidas Originals в Шанхае, Чэнду, Пекине, а также в официальных онлайн-магазинах бренда.

В компании отмечают, что это один из самых смелых шагов Adidas в направлении "pet fashion", который подчеркивает новый уровень заботы о стиле и комфорте домашних животных.

Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
