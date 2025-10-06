Осіннє взуття, яке хочеться носити щодня — головні новинки сезону

Лакові туфлі. Фото: freepik.com

Осінь 2025 року приносить із собою справжній бум стильного взуття. Цього сезону дизайнери поєднують класику з новими моделями, і від них важко відвести очі. У центрі уваги зараз комфорт і краса, адже взуття тепер грає таку ж роль у створенні образу, як одяг, аксесуари чи прикраси.

Про це пише Vogue Italy.

Осіннє взуття, яке ви могли пропустити

Сліпери

Ідеальний варіант для теплої осені. Плоска підошва робить їх зручними для міста, а м’які та мінімалістичні моделі чудово поєднуються з костюмами, широкими штанами або вільними джинсами.

Сліпери. Фото з Instagram

Атласні туфлі

Вони повертаються на подіуми та у гардероби модниць. Легкі та елегантні, такі туфлі класно поєднуються із сукнями, спідницями або витонченими тренчами, додаючи образу нотку шику.

Атласні туфлі. Фото з Instagram

Туфлі Peep-toe

Взуття з відкритим носком знову на піку популярності. Носіть його на босу ногу або з бежевими шкарпетками. Ідеально підходить для вінтажних образів, тому поєднуйте таке взуття із сукнею в горошок або ефектним платтям із комірцем.

Туфлі Peep-toe. Фото з Instagram

Екзотичні текстури

У тренді шкіра під крокодила, зміїну або ящіркову. Високі чоботи з такою фактурою стануть справжньою родзинкою образу й точно привернуть увагу.

Чоботи зі шкіри крокодила. Фото з Instagram

Морщинисте голеніще

Чоботи з м’яким, зморщеним голеніщем — хіт сезону. Носіть їх поверх вузьких джинсів або лосин. Модель може бути з замші або лакованої шкіри — обидва варіанти мають стильний й сучасний вигляд.

Трендові чоботи. Фото з Instagram

Ще трендові моделі: ботфорти з м’якої шкіри, чоботи зі зміїним принтом, бордові відтінки, взуття для верхової їзди та моделі з м’якою халявою.

Зазначимо, що саме чоботи стануть головною родзинкою осіннього гардероба, дозволяючи створювати контрасти та робити взуття ключовим елементом образу.

