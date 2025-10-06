Відео
Головна Мода та краса Трендові пари осені, які зроблять ваш образ модним і сучасним

Трендові пари осені, які зроблять ваш образ модним і сучасним

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 13:09
Осіннє взуття, яке хочеться носити щодня — головні новинки сезону
Лакові туфлі. Фото: freepik.com

Осінь 2025 року приносить із собою справжній бум стильного взуття. Цього сезону дизайнери поєднують класику з новими моделями, і від них важко відвести очі. У центрі уваги зараз комфорт і краса, адже взуття тепер грає таку ж роль у створенні образу, як одяг, аксесуари чи прикраси.

Про це пише Vogue Italy.

Читайте також:

Осіннє взуття, яке ви могли пропустити

Сліпери

Ідеальний варіант для теплої осені. Плоска підошва робить їх зручними для міста, а м’які та мінімалістичні моделі чудово поєднуються з костюмами, широкими штанами або вільними джинсами.

Сліпери - ідеальні для початку жовтня
Сліпери. Фото з Instagram

Атласні туфлі

Вони повертаються на подіуми та у гардероби модниць. Легкі та елегантні, такі туфлі класно поєднуються із сукнями, спідницями або витонченими тренчами, додаючи образу нотку шику.

Легкі та елегантні туфлі на цю осінь
Атласні туфлі. Фото з Instagram

Туфлі Peep-toe

Взуття з відкритим носком знову на піку популярності. Носіть його на босу ногу або з бежевими шкарпетками. Ідеально підходить для вінтажних образів, тому поєднуйте таке взуття із сукнею в горошок або ефектним платтям із комірцем.

Туфлі, що підійдуть для вінтажних образів
Туфлі Peep-toe. Фото з Instagram

Екзотичні текстури

У тренді шкіра під крокодила, зміїну або ящіркову. Високі чоботи з такою фактурою стануть справжньою родзинкою образу й точно привернуть увагу.

Високі чоботи, що стануть родзинкою образу
Чоботи зі шкіри крокодила. Фото з Instagram

Морщинисте голеніще

Чоботи з м’яким, зморщеним голеніщем — хіт сезону. Носіть їх поверх вузьких джинсів або лосин. Модель може бути з замші або лакованої шкіри — обидва варіанти мають стильний й сучасний вигляд.

Трендові чоботи цього сезону - неперевершений хіт
Трендові чоботи. Фото з Instagram

Ще трендові моделі: ботфорти з м’якої шкіри, чоботи зі зміїним принтом, бордові відтінки, взуття для верхової їзди та моделі з м’якою халявою.

Зазначимо, що саме чоботи стануть головною родзинкою осіннього гардероба, дозволяючи створювати контрасти та робити взуття ключовим елементом образу.

Раніше ми писали про те, що Анна Саліванчук вже похизувалася стильними чоботами цієї осені.

Також ми повідомляли, яке взуття Андре Тан радить на цей сезон. 

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
