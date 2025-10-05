Відео
Україна
Який одяг буде молодити — деталі, що приховують вік

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 18:09
Як одягатись, аби мати молодший вигляд — поради стилістів
Дівчина в красивому одязі. Фото: Pexels

Одяг — це потужний інструмент, який може як прикрасити жінку, так й додати віку. Важливо розуміти, які деталі здатні зробити образ молодшим та привабливішим. Ці прості секрети розкрили стилісти.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Як мати молодший вигляд за допомогою одягу

Відтінки

На зовнішній вигляд впливають кольори одягу. Занадто яскраві відтінки будуть обтяжувати образ та візуально старитимуть жінку. Звичайно, акцентна сумка чи взуття не зіпсують лук, а навіть зроблять його цікавішим. Однак важливо не перевантажувати образ. Віддавайте перевагу нейтральним чи класичним відтінкам: бежевий, чорний, білий, коричневий тощо. Такий одяг підкреслить м'якість зовнішності та приховає ваш вік.

Одяг у бежевих відтінках. Фото: Pexels

Фасон

Підкреслюйте силует за допомогою завищеної талії й не важливо — йдеться про штани чи спідницю. Такий фасон візуально "вкраде" вік та додасть елегантності. Уникайте одягу, який буде "обрізати" ноги чи фігуру, адже жакет, який закінчується посеред стегна, здатен навіть 20-річну дівчину перетворити на зрілу жінку.

Текстури та матеріали

Не менш важливу роль відіграють текстури. Якщо ви хочете мати молодший вигляд, обирайте шовк, атлас чи бавовну. Такий одяг додасть не тільки вишуканості, а й свіжості та ніжності. Щодо принтів, то краще утриматися від квітчастих мотивів, а от трендові анімалістичні малюнки зроблять образ справді неповторним та приховають вік.

Атласна сукня. Фото: Pexels

Аксесуари

Аксесуари — це доповнення, яке вирішує усе. Вони необхідні для завершення вашого образу. З сережками чи підвісками можна сміливо експериментувати. Саме завдяки таким яскравим деталям ви зможете мати молодший вигляд. Не менш важливо обирати сучасні та модні сумки, мінімалістичні невеликі моделі будуть безпрограшним варіантом завжди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який відтінок цієї осені витіснив чорний. Він став справжнім хітом сезону.

Також ми розповідали про те, які штани мають бути в гардеробі кожної модниці. Цієї осені це просто мастхев.

Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
