Головна Мода та краса Парфуми, що будуть в моді завжди — розкішні аромати

Парфуми, що будуть в моді завжди — розкішні аромати

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 19:50
Культові парфуми, що ніколи не вийдуть з моди — кращі аромати
Флакон з парфумами. Фото: Pexels

Деякі парфуми непідвладні трендам та часу. Вони не вийдуть з моди ніколи та будуть актуальними навіть через багато років. Ці аромати підкорюють своєю пристрастю та особливим шармом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі парфуми усіх часів

Ex Nihilo Fleur Narcotique

Цей аромат нагадує мускусну вуаль, витончену деревиною. У нотах парфуму переплітаються свіжість бергамота та ніжний подих персика. Фрукти доповнюють ніжні квіткові мотиви — півонія та жасмин, а апельсиновий цвіт додає елегантності. Шлейф нагадує аромат ранкового квіткового дощу.

Wood Sage & Sea Salt Jo Malone London

Така композиція також не виходить з моди й вже встигла стати культовою. Цей парфум — неймовірне поєднання насіння амбрети, морської солі та шавлії, доповнених відтінками червоних водоростей та грейпфрута. Такий аромат нагадує поєднання морського повітря із запахами солі та піску. Свіжий та одночасно складний — цей парфум підійде жінкам, які люблять виділятись.

Чим пахнуть парфуми Wood Sage & Sea Salt Jo Malone London
Парфуми Wood Sage & Sea Salt. Фото: Instagram

Molecule 02 Escentric Molecules

Справжній секрет у флаконі. Molecule 02 Escentric Molecules розкривається по-різному для усіх. Можливо, саме завдяки цьому він й став культовим та вічно модним. Ноти аромату нагадують легкість морського бризу, свіжість та тепло. Це справжня знахідка для яскравих та впевнених у собі жінок.

Chance Eau Fraiche Chanel

Цей аромат наповнений особливою грайливістю та елегантністю. Він легкий та іскристий. Завдяки нотам яскравих цитрусів Chance Eau Fraiche Chanel дарує відчуття свіжості та бадьорості, а ніжний жасмин з водяним гіацинтом розкриваються м'яким квітковим звучанням.

Чим пахнуть парфуми Chance Eau Fraiche Chanel
Парфуми Chance Eau Fraiche Chanel. Фото: Instagram

Good Girl Gone Bad By Kilian

Цей парфум нагадує смачний ніжний персик. Він належить до групи квітково-фруктових ароматів. У верхніх нотах розкривається солодкий жасмин, романтична троянда і легкий акцент квітки османтуса. А чарівні ноти серця нагадують зелений фруктовий сад, що розкидається під теплом сонця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які спортивні штани будуть цієї осені на піку популярності. Вони стануть найкомфортнішою річчю в гардеробі.

Також ми розповідали про те, з чим носити замшеві чоботи восени. Комбінувати їх можна не лише з класикою.

Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
