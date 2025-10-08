Модні штани, що варто додати у гардероб — які фасони радить Андре Тан

Андре Тан. Фото: кадр з відео

Осінь — вдалий сезон для експериментів із штанами. Саме зараз можна сміливо поєднувати різні фасони та текстури, щоб створити власний стильний лук.

Дизайнер Андре Тан показав моделі у своєму Instagram, які реально "працюють" і додають образу завершеності.

Трендові жіночі штани на цю осінь, які показав Андре Тан

Шкіряні штани

Штани, що стали мастхев сезону. Вони додають образу зухвалості і мають дуже дорогий вигляд. Поєднуйте шкіру з об’ємним светром або класичним жакетом, а взуття обирайте залежно від настрою: грубі черевики для рокового образу або елегантні ботильйони для більш жіночного.

Шкіряні штани в образі. Фото з Instagram

Чорні або темно-коричневі штани будуть універсальними, а кольорові підійдуть тим, хто любить виділятися.

Штани з високою талією

Вони видовжують ноги і підкреслюють талію. Ідеальні відтінки — чорний, бежевий, пастельні нюдові кольори. Андре Тан ще радить заправляти у такі штани футболку чи сорочку — це робить силует чітким і гармонійним. До високої талії чудово підійдуть ботильйони або лофери на підборах.

Штани з високою талією. Фото з Instagram

Джогери

Для тих, хто цінує комфорт, джогери — справжній порятунок. Вибирайте моделі з м’яких тканин, не надто обтягуючих, щоб вони мали стильний, а не спортивний вигляд. Поєднуйте з худі, об’ємними светрами або навіть піджаком oversize.

Джогери. Фото з Instagram

Штани-кльош

Повернення кльошу — це маленьке свято для стилю. Вони додають образу легкості і жіночності. Висока посадка робить ноги довшими, а взуття на підборах вдало завершить образ. Для цікавого ефекту спробуйте поєднувати їх із приталеним светром або базовою водолазкою.

Штани-кльош. Фото з Instagram

Класичні темно-сині штани

Ця класика ніколи не підведе. Вони підходять до будь-якого верху: сорочка, светр, блейзер або навіть яскравий топ.

Класичні темно-сині штани. Фото з Instagram

Мають елегантний вигляд, додають будь-якому луку строгості та завершеності.

