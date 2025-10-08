Модні штани, що варто додати у гардероб — які фасони радить Андре Тан

Андре Тан назвав 5 жіночих штанів, що будуть популярні цієї осені
Осінь — вдалий сезон для експериментів із штанами. Саме зараз можна сміливо поєднувати різні фасони та текстури, щоб створити власний стильний лук.
Дизайнер Андре Тан показав моделі у своєму Instagram, які реально "працюють" і додають образу завершеності.
Трендові жіночі штани на цю осінь, які показав Андре Тан
Шкіряні штани
Штани, що стали мастхев сезону. Вони додають образу зухвалості і мають дуже дорогий вигляд. Поєднуйте шкіру з об’ємним светром або класичним жакетом, а взуття обирайте залежно від настрою: грубі черевики для рокового образу або елегантні ботильйони для більш жіночного.
Чорні або темно-коричневі штани будуть універсальними, а кольорові підійдуть тим, хто любить виділятися.
Штани з високою талією
Вони видовжують ноги і підкреслюють талію. Ідеальні відтінки — чорний, бежевий, пастельні нюдові кольори. Андре Тан ще радить заправляти у такі штани футболку чи сорочку — це робить силует чітким і гармонійним. До високої талії чудово підійдуть ботильйони або лофери на підборах.
Джогери
Для тих, хто цінує комфорт, джогери — справжній порятунок. Вибирайте моделі з м’яких тканин, не надто обтягуючих, щоб вони мали стильний, а не спортивний вигляд. Поєднуйте з худі, об’ємними светрами або навіть піджаком oversize.
Штани-кльош
Повернення кльошу — це маленьке свято для стилю. Вони додають образу легкості і жіночності. Висока посадка робить ноги довшими, а взуття на підборах вдало завершить образ. Для цікавого ефекту спробуйте поєднувати їх із приталеним светром або базовою водолазкою.
Класичні темно-сині штани
Ця класика ніколи не підведе. Вони підходять до будь-якого верху: сорочка, светр, блейзер або навіть яскравий топ.
Мають елегантний вигляд, додають будь-якому луку строгості та завершеності.
