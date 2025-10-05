Відео
Головна Мода та краса Зручність понад усе — чому джинси втрачають позиції восени

Зручність понад усе — чому джинси втрачають позиції восени

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 08:40
Джинси відходять у тінь — новий тренд, який усім подобається
Дівчина в штанах. Фото: freepik.com

Мода змінюється, і разом із легкими літніми сукнями настав час прибрати на зберігання й звичні джинси. Цього сезону стилісти радять зробити ставку на інші матеріали — такі, що додають образу свіжості та доречні для будь-якої фігури й віку.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Чим замінити джинси восени

Штани з екошкіри

Вони одразу привертають увагу і додають образу характеру. Можна поєднувати з об’ємним джемпером для буденного образу або з класичним жакетом для більш офіційного. Екошкіра підкреслює індивідуальність, а ще чудово працює в монохромних луках або контрастних поєднаннях.

Штани з екошкірою найкраща альтернатива джинсам
Штани з екошкіри. Фото з Instagram

М’які тканини та вельвет

Ідеальні на кожен день, адже вони комфортні, не сковують рухів і водночас мають акуратний та стильний вигляд. Вельветові штани особливо актуальні в теплих осінніх відтінках — горіховому, глибокому зеленому, теракотовому.

Вельветові штани особливо актуальні
Вельветові штани. Фото з Instagram

Кльош та палацо

Широкі штани повертаються на вулиці, а кльош стає одним із головних трендів цієї осені. Вони створюють легкий, граціозний силует і додають руху в образ. Краще носити разом із взуттям на підборах або масивними черевиками — баланс між елегантністю та сучасним шиком гарантовано.

Штани палацо - трендовий і практичний вибір сезону
Штани палацо. Фото з Instagram

Що стосується кольорів цієї осені, головний тренд — королівський фіолетовий. Для міських луків його пропонують поєднувати з чорним, молочним, графітовим або кавовим — виходить стильно, яскраво і з відчуттям преміальності.

А для більш сміливих комбінацій можна додати металеві аксесуари або м’які пастельні акценти, щоб образ мав гармонійний і сучасний вигляд.

Раніше ми писали про те, які комфортні та практичні штани актуальні цього сезону.

Також ми повідомляли про трендовий відтінок штанів, що прийшов на заміну чорному кольору.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
