Коричневі штани повертаються — 4 трендових пар сезону

Коричневий колір упевнено тримає позиції фаворита року й точно не планує здавати позиції у новому сезоні. Саме він задає тон моді, а навколо нього вже формується ціла палітра стильних напрямів. І якщо влітку це були сукні та легкі костюми, то восени головний акцент переходить на штани. Вони настільки різні за кроєм та настроєм, що кожна зможе знайти свою ідеальну пару.

Модні штани в коричневому кольорі

Коричневі джинси

Тим, хто не готовий відмовлятися від деніму, дизайнери пропонують нове рішення — джинси у відтінках коричневого. Широкі та вільні, вони легко впишуться у будь-який гардероб і стануть чудовою заміною класичному синьому деніму. Ідеальний вибір для тих, хто хоче освіжити повсякденні образи без зайвих експериментів.

Атласні штани

Це варіант для тих, хто шукає баланс між комфортом і елегантністю. Атласні моделі нагадують літній тренд на піжамні костюми, але в новому сезоні вони мають більш стриманий вигляд й підходять навіть для офісу. У поєднанні з базовою сорочкою чи тонким светром такі штани створюють образ, який має розслаблений, але водночас вишуканий вигляд.

Шкіряні штани

Без шкіри восени ніяк. Але цього разу в центрі уваги саме коричневі відтінки, які роблять образ м’якшим і менш агресивним, ніж чорний. Такі штани легко комбінувати як з класичними туфлями чи мокасинами, так і з грубими черевиками. А ще їх можна носити з яскравими акцентами — наприклад, сумкою з анімалістичним принтом.

Широкі штани wide leg

Це справжній мастхев сезону. Довгі, об’ємні й водночас неймовірно зручні, вони візуально подовжують ноги та додають силуету легкості. Універсальність цих штанів робить їх незамінними.

Їх можна носити із кросівками, ботильйонами чи класичними туфлями. Ідеальне рішення як для ділових зустрічей, так і для прогулянок містом.

