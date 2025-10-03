Відео
Україна
Головна Мода та краса У тренді коричневі штани — 4 варіанти для модних образів

У тренді коричневі штани — 4 варіанти для модних образів

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 18:03
Коричневі штани повертаються — 4 трендових пар сезону
Дівчина в штанах. Фото: freepik.com

Коричневий колір упевнено тримає позиції фаворита року й точно не планує здавати позиції у новому сезоні. Саме він задає тон моді, а навколо нього вже формується ціла палітра стильних напрямів. І якщо влітку це були сукні та легкі костюми, то восени головний акцент переходить на штани. Вони настільки різні за кроєм та настроєм, що кожна зможе знайти свою ідеальну пару.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Модні штани в коричневому кольорі

Коричневі джинси

Тим, хто не готовий відмовлятися від деніму, дизайнери пропонують нове рішення — джинси у відтінках коричневого. Широкі та вільні, вони легко впишуться у будь-який гардероб і стануть чудовою заміною класичному синьому деніму. Ідеальний вибір для тих, хто хоче освіжити повсякденні образи без зайвих експериментів.

Які джинси здатні освіжити повсякденні образи
Коричневі джинси. Фото з Instagram

Атласні штани

Це варіант для тих, хто шукає баланс між комфортом і елегантністю. Атласні моделі нагадують літній тренд на піжамні костюми, але в новому сезоні вони мають більш стриманий вигляд й підходять навіть для офісу. У поєднанні з базовою сорочкою чи тонким светром такі штани створюють образ, який має розслаблений, але водночас вишуканий вигляд.

Атласні штани, що відрізняються елегантністю
Атласні штани. Фото з Instagram

Шкіряні штани

Без шкіри восени ніяк. Але цього разу в центрі уваги саме коричневі відтінки, які роблять образ м’якшим і менш агресивним, ніж чорний. Такі штани легко комбінувати як з класичними туфлями чи мокасинами, так і з грубими черевиками. А ще їх можна носити з яскравими акцентами — наприклад, сумкою з анімалістичним принтом.

Шкіряні штани стали хітом цієї осені
Шкіряні штани. Фото з Instagram

Широкі штани wide leg

Це справжній мастхев сезону. Довгі, об’ємні й водночас неймовірно зручні, вони візуально подовжують ноги та додають силуету легкості. Універсальність цих штанів робить їх незамінними.

Універсальні штани, що роблять образ витонченим
Широкі штани. Фото з Instagram

Їх можна носити із кросівками, ботильйонами чи класичними туфлями. Ідеальне рішення як для ділових зустрічей, так і для прогулянок містом.

Раніше ми писали про те, без яких штанів осінній гардероб не буде ідеальним.

Також ми повідомляли, на які джинси варто звернути увагу жінкам з пишними формами.

мода тренди стиль 2025 рік штани
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
