Модные брюки, что стоит добавить в гардероб — какие фасоны советует Андре Тан

Андре Тан назвал 5 женских брюк, что будут популярны этой осенью
Осень — удачный сезон для экспериментов с брюками. Именно сейчас можно смело сочетать разные фасоны и текстуры, чтобы создать собственный стильный лук.
Дизайнер Андре Тан показал модели в своем Instagram, которые реально "работают" и добавляют образу завершенности.
Трендовые женские брюки на эту осень, которые показал Андре Тан
Кожаные брюки
Брюки, ставшие мастхэв сезона. Они добавляют образу дерзости и выглядят очень дорого. Сочетайте кожу с объемным свитером или классическим жакетом, а обувь выбирайте в зависимости от настроения: грубые ботинки для рокового образа или элегантные ботильоны для более женственного.
Черные или темно-коричневые брюки будут универсальными, а цветные подойдут тем, кто любит выделяться.
Брюки с высокой талией
Они удлиняют ноги и подчеркивают талию. Идеальные оттенки — черный, бежевый, пастельные нюдовые цвета. Андре Тан еще советует заправлять в такие брюки футболку или рубашку — это делает силуэт четким и гармоничным. К высокой талии прекрасно подойдут ботильоны или лоферы на каблуке.
Джоггеры
Для тех, кто ценит комфорт, джоггеры — настоящее спасение. Выбирайте модели из мягких тканей, не слишком обтягивающих, чтобы они выглядели стильно, а не спортивно. Сочетайте с худи, объемными свитерами или даже пиджаком oversize.
Брюки-клеш
Возвращение клеша — это маленький праздник для стиля. Они добавляют образу легкости и женственности. Высокая посадка делает ноги длиннее, а обувь на каблуке удачно завершит образ. Для интересного эффекта попробуйте сочетать их с приталенным свитером или базовой водолазкой.
Классические темно-синие брюки
Эта классика никогда не подведет. Они подходят к любому верху: рубашка, свитер, блейзер или даже яркий топ.
Выглядят элегантно, добавляют любому луку строгости и завершенности.
Ранее мы писали о том, какие джинсы стали лучшей новинкой этого сезона.
Также мы сообщали, какие фасоны коричневых брюк можно носить с чем угодно.
Читайте Новини.LIVE!