Модные брюки, что стоит добавить в гардероб — какие фасоны советует Андре Тан

Андре Тан. Фото: кадр из видео

Осень — удачный сезон для экспериментов с брюками. Именно сейчас можно смело сочетать разные фасоны и текстуры, чтобы создать собственный стильный лук.

Дизайнер Андре Тан показал модели в своем Instagram, которые реально "работают" и добавляют образу завершенности.

Трендовые женские брюки на эту осень, которые показал Андре Тан

Кожаные брюки

Брюки, ставшие мастхэв сезона. Они добавляют образу дерзости и выглядят очень дорого. Сочетайте кожу с объемным свитером или классическим жакетом, а обувь выбирайте в зависимости от настроения: грубые ботинки для рокового образа или элегантные ботильоны для более женственного.

Кожаные брюки в образе. Фото из Instagram

Черные или темно-коричневые брюки будут универсальными, а цветные подойдут тем, кто любит выделяться.

Брюки с высокой талией

Они удлиняют ноги и подчеркивают талию. Идеальные оттенки — черный, бежевый, пастельные нюдовые цвета. Андре Тан еще советует заправлять в такие брюки футболку или рубашку — это делает силуэт четким и гармоничным. К высокой талии прекрасно подойдут ботильоны или лоферы на каблуке.

Брюки с высокой талией. Фото из Instagram

Джоггеры

Для тех, кто ценит комфорт, джоггеры — настоящее спасение. Выбирайте модели из мягких тканей, не слишком обтягивающих, чтобы они выглядели стильно, а не спортивно. Сочетайте с худи, объемными свитерами или даже пиджаком oversize.

Джоггеры. Фото из Instagram

Брюки-клеш

Возвращение клеша — это маленький праздник для стиля. Они добавляют образу легкости и женственности. Высокая посадка делает ноги длиннее, а обувь на каблуке удачно завершит образ. Для интересного эффекта попробуйте сочетать их с приталенным свитером или базовой водолазкой.

Брюки-клеш. Фото из Instagram

Классические темно-синие брюки

Эта классика никогда не подведет. Они подходят к любому верху: рубашка, свитер, блейзер или даже яркий топ.

Классические темно-синие брюки. Фото из Instagram

Выглядят элегантно, добавляют любому луку строгости и завершенности.

