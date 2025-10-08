Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Андре Тан назвал 5 женских брюк, что будут популярны этой осенью

Андре Тан назвал 5 женских брюк, что будут популярны этой осенью

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 16:24
Модные брюки, что стоит добавить в гардероб — какие фасоны советует Андре Тан
Андре Тан. Фото: кадр из видео

Осень — удачный сезон для экспериментов с брюками. Именно сейчас можно смело сочетать разные фасоны и текстуры, чтобы создать собственный стильный лук.

Дизайнер Андре Тан показал модели в своем Instagram, которые реально "работают" и добавляют образу завершенности.

Реклама
Читайте также:

Трендовые женские брюки на эту осень, которые показал Андре Тан

Кожаные брюки

Брюки, ставшие мастхэв сезона. Они добавляют образу дерзости и выглядят очень дорого. Сочетайте кожу с объемным свитером или классическим жакетом, а обувь выбирайте в зависимости от настроения: грубые ботинки для рокового образа или элегантные ботильоны для более женственного.

Які штани неочікувано стали мастхевом сезону
Кожаные брюки в образе. Фото из Instagram

Черные или темно-коричневые брюки будут универсальными, а цветные подойдут тем, кто любит выделяться.

Брюки с высокой талией

Они удлиняют ноги и подчеркивают талию. Идеальные оттенки — черный, бежевый, пастельные нюдовые цвета. Андре Тан еще советует заправлять в такие брюки футболку или рубашку — это делает силуэт четким и гармоничным. К высокой талии прекрасно подойдут ботильоны или лоферы на каблуке.

Штани з високою талією вдало підкреслять фігуру
Брюки с высокой талией. Фото из Instagram

Джоггеры

Для тех, кто ценит комфорт, джоггеры — настоящее спасение. Выбирайте модели из мягких тканей, не слишком обтягивающих, чтобы они выглядели стильно, а не спортивно. Сочетайте с худи, объемными свитерами или даже пиджаком oversize.

Джогери підійдуть тим, хто цінує комфорт
Джоггеры. Фото из Instagram

Брюки-клеш

Возвращение клеша — это маленький праздник для стиля. Они добавляют образу легкости и женственности. Высокая посадка делает ноги длиннее, а обувь на каблуке удачно завершит образ. Для интересного эффекта попробуйте сочетать их с приталенным свитером или базовой водолазкой.

Штани-кльош можна по-різному інтегрувати в образі
Брюки-клеш. Фото из Instagram

Классические темно-синие брюки

Эта классика никогда не подведет. Они подходят к любому верху: рубашка, свитер, блейзер или даже яркий топ.

Які штани сміливо можна вважати класикою
Классические темно-синие брюки. Фото из Instagram

Выглядят элегантно, добавляют любому луку строгости и завершенности.

Ранее мы писали о том, какие джинсы стали лучшей новинкой этого сезона.

Также мы сообщали, какие фасоны коричневых брюк можно носить с чем угодно.

Андре Тан мода тренды стиль штаны
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации