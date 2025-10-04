Культовий денім, який захопить 2025 рік — мова про ці джинси

Дівчина в джинсах і джинсовому жакеті. Фото: freepik.com

В Levi’s Vintage Clothing знову зазирнули у власні архіви й дістали справжній скарб — джинси Levi’s 501 зразка 1901 року. Саме ця модель стала переломним моментом в історії деніму: тоді у класичних 501 вперше з’явилася п’ята кишеня. Вона здавалася дрібницею, але насправді змінила все — з того часу дизайн джинсів став еталоном, який десятиліттями копіювали інші бренди.

Про це вирішили нагадати в Vogue.

Яка новинка зʼявилась серед джинсів

Новинка отримала назву LVC 1901 "Japan" 501, і вона не просто повторює силует давніх Levi’s, а відтворює його з максимальною увагою до деталей.

Тут є все, що було понад сто років тому: дві задні кишені з відкритими заклепками, ремінець для регулювання талії, ґудзики для підтяжок і навіть заклепка в зоні кроку, яку у сучасних джинсах давно перестали використовувати. А легендарний шкіряний патч Two Horse із зображенням двох коней, що тягнуть одну пару джинсів у різні боки, нагадує про силу й довговічність бренду.

LVC 1901 "Japan" 501. Фото: Vogue

Особливий акцент зроблено на японському стилі. Усі написи — від маркування на ґудзиках до упаковки — виконані катаканою. Це не випадковість, адже Японія десятиліттями залишається головним центром денім-культури, де старі техніки ткацтва й фарбування перетворилися на справжнє мистецтво.

Нові джинси. Фото: Vogue

Для виробництва використано японський селвідж-денім Shrink-to-Fit, створений без попередньої обробки. Він жорсткий на дотик і з часом розм’якшується, ідеально підлаштовуючись під фігуру власника. Саме тому кожна пара з часом стає унікальною — з характерними потертостями та відтінками, які не повторюються. Це не просто одяг, а джинси, що розповідають власну історію разом з людиною.

Levi’s Vintage Clothing — архівна лінійка бренду, яка спеціалізується на відтворенні історичних моделей, використовуючи автентичні лекала й технології минулих епох. Через такі релізи можна простежити, як змінювалися джинси протягом десятиліть і чому саме Levi’s залишаються головним символом денім-культури у світі.

