Головна Мода та краса Андре Тан назвав наймодніші аксесуари осінь-зима 2025/2026

Андре Тан назвав наймодніші аксесуари осінь-зима 2025/2026

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 16:26
Тренди ювелірних прикрас 2025 — стильні новини від Андре Тана
Андре Тан. Фото: кадр з відео

Цієї осені аксесуари виходять на перший план і здатні повністю перетворити будь-який образ. Дизайнер Андре Тан поділився, що саме зараз на піку моди та як носити ці деталі так, щоб мати сучасний і впевнений вигляд.

Про це він розповів в своєму Instagram.

Читайте також:

Андре Тан назвав трендові прикраси сезону

Великі, помітні прикраси

Масивні сережки, браслети чи кольє — це не просто прикраси, а справжні акценти в образі, що запамʼятаються. У тренді моделі з геометричними формами, яскравими каменями або незвичайними текстурами. Наприклад, великі кільця з перлами або браслети, що нагадують скульптуру, зроблять образ ефектним навіть із простим светром та джинсами.

Брошки

Брошки повертаються в моду з новою силою, і тепер вони не нудні аксесуари з минулого. Великі квіткові, геометричні або металеві брошки можна прикріпити на пальто, жакет, шарф, сумку або навіть на шапку. Вони додають шику, грайливості і роблять образ більш цікавим.

Брошки повертаються в моду
Брошка. Фото з Instagram

Прикраси ручної роботи

Вінтажні ґудзики, шнурки, плетені елементи та креативні композиції — все це в моді. Такі речі демонструють вашу індивідуальність і любов до деталей. Наприклад, сережки з текстильними вставками або браслет із плетеними елементами може стати родзинкою навіть найпростішого лука.

Золото

Срібло відходить на другий план, а золото повертає своє панування. Великі ланцюги, масивні сережки, браслети в теплих відтінках сяють і створюють відчуття розкоші. Поєднуйте їх із нейтральними відтінками одягу — бежевим, коричневим, темно-зеленим — і вони одразу зроблять образ більш стильним та дорогим на вигляд.

Раніше ми писали про те, що Андре Тан радить мати в гардеробі деякі гольфи

Також ми повідомляли, які моделі взуття можна приміряти цієї осені за порадою Андре Тана. 

Андре Тан мода тренди стиль прикраси
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
