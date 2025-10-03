Тренди ювелірних прикрас 2025 — стильні новини від Андре Тана

Андре Тан назвав наймодніші аксесуари осінь-зима 2025/2026
Цієї осені аксесуари виходять на перший план і здатні повністю перетворити будь-який образ. Дизайнер Андре Тан поділився, що саме зараз на піку моди та як носити ці деталі так, щоб мати сучасний і впевнений вигляд.
Про це він розповів в своєму Instagram.
Андре Тан назвав трендові прикраси сезону
Великі, помітні прикраси
Масивні сережки, браслети чи кольє — це не просто прикраси, а справжні акценти в образі, що запамʼятаються. У тренді моделі з геометричними формами, яскравими каменями або незвичайними текстурами. Наприклад, великі кільця з перлами або браслети, що нагадують скульптуру, зроблять образ ефектним навіть із простим светром та джинсами.
Брошки
Брошки повертаються в моду з новою силою, і тепер вони не нудні аксесуари з минулого. Великі квіткові, геометричні або металеві брошки можна прикріпити на пальто, жакет, шарф, сумку або навіть на шапку. Вони додають шику, грайливості і роблять образ більш цікавим.
Прикраси ручної роботи
Вінтажні ґудзики, шнурки, плетені елементи та креативні композиції — все це в моді. Такі речі демонструють вашу індивідуальність і любов до деталей. Наприклад, сережки з текстильними вставками або браслет із плетеними елементами може стати родзинкою навіть найпростішого лука.
Золото
Срібло відходить на другий план, а золото повертає своє панування. Великі ланцюги, масивні сережки, браслети в теплих відтінках сяють і створюють відчуття розкоші. Поєднуйте їх із нейтральними відтінками одягу — бежевим, коричневим, темно-зеленим — і вони одразу зроблять образ більш стильним та дорогим на вигляд.
Раніше ми писали про те, що Андре Тан радить мати в гардеробі деякі гольфи.
Також ми повідомляли, які моделі взуття можна приміряти цієї осені за порадою Андре Тана.
Читайте Новини.LIVE!