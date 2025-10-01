Взуття, яке буде в моді цієї осені — вибір Андре Тана

Андре Тан. Фото: кадр з відео

Літо залишилося позаду, а це означає, що настав час оновлювати гардероб під осінні образи. Дизайнер Андре Тан поділився трендовим взуттям, яке цієї осені точно приверне увагу та "зробить" ваш стиль — від ніжного романтичного до сміливого і трохи бунтарського.

З цього приводу він висловився в своєму Instagram.

Реклама

Читайте також:

Андре Тан показав модне взуття на осінь

Балетки з ремінцем

Балетки повернулися і стали ще милішими. Моделі з тонким ремінцем не тільки додають ніжності, а й красиво облягають стопу, роблячи ноги візуально стрункішими. Ідеально пасують до легких спідниць, міді-суконь і навіть широких штанів, якщо заправити штанини так, щоб ремінець був помітний.

Балетки з ремінцем. Фото з Instagram

Грубі лофери

Цього сезону в тренді масивні лофери, які мають стильний і трішки "бунтарський" вигляд. Чорні — класика, бордові — для тих, хто хоче додати кольору, а бежеві — універсальний варіант на щодень. Вони легко поєднуються з джинсами, костюмними штанами або спідницями. Ще їх носять яскравими носками, які з легкістю підкреслять вашу індивідуальність.

Грубі лофери. Фото з Instagram

Чоботи

Чоботи залишаються головним мастхевом осені. Моделі на низькому або середньому каблуці з гострим або округлим носком підходять і для офісу, і для прогулянок. Їх можна носити з джинсами, заправляючи їх всередину, або зі спідницями та сукнями. В ідеалі обрати чоботи кольору "капучино" або насиченого шоколаду.

Чоботи. Фото з Instagram

Черевики на платформі та з хутром

Платформа та хутро — подвійний плюс цієї осені. Таке взуття не лише зігріє в прохолодну погоду, а й зробить образ стильним і трохи сміливим. Ідеально поєднуються з мініспідничками, короткими сукнями або навіть широкими джинсами, заправленими у черевики.

Черевики на платформі. Фото з Instagram

Моделі з контрастними шнурівками або декоративними пряжками варті особливої уваги.

Взуття з контрастною підошвою

Цей ретровайб додає образу грайливості та родзинки. Навіть найпростіший лук із базових речей — джинси і светр або пряме плаття — завдяки яскравій підошві буде мати цікавий і сучасний вигляд.

Взуття з яскравою підошвою. Фото з Instagram

Можна обирати черевики, кросівки або лофери з контрастною підошвою для різноманітності.

Раніше ми писали про те, яку пару чобіт радять на осінь більшість стилістів.

Також ми повідомляли, чому саме замшеві чоботи можуть стати ідеальним доповненням ваших осінніх чобіт.