Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Андре Тан назвав універсальне взуття, що знадобиться восени

Андре Тан назвав універсальне взуття, що знадобиться восени

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 16:26
Взуття, яке буде в моді цієї осені — вибір Андре Тана
Андре Тан. Фото: кадр з відео

Літо залишилося позаду, а це означає, що настав час оновлювати гардероб під осінні образи. Дизайнер Андре Тан поділився трендовим взуттям, яке цієї осені точно приверне увагу та "зробить" ваш стиль — від ніжного романтичного до сміливого і трохи бунтарського.

З цього приводу він висловився в своєму Instagram.

Реклама
Читайте також:

Андре Тан показав модне взуття на осінь

Балетки з ремінцем

Балетки повернулися і стали ще милішими. Моделі з тонким ремінцем не тільки додають ніжності, а й красиво облягають стопу, роблячи ноги візуально стрункішими. Ідеально пасують до легких спідниць, міді-суконь і навіть широких штанів, якщо заправити штанини так, щоб ремінець був помітний.

Балетки з ремінцем повернулися в моду
Балетки з ремінцем. Фото з Instagram

Грубі лофери

Цього сезону в тренді масивні лофери, які мають стильний і трішки "бунтарський" вигляд. Чорні — класика, бордові — для тих, хто хоче додати кольору, а бежеві — універсальний варіант на щодень. Вони легко поєднуються з джинсами, костюмними штанами або спідницями. Ще їх носять яскравими носками, які з легкістю підкреслять вашу індивідуальність.

Грубі лофери завжди вдалий вибір
Грубі лофери. Фото з Instagram

Чоботи

Чоботи залишаються головним мастхевом осені. Моделі на низькому або середньому каблуці з гострим або округлим носком підходять і для офісу, і для прогулянок. Їх можна носити з джинсами, заправляючи їх всередину, або зі спідницями та сукнями. В ідеалі обрати чоботи кольору "капучино" або насиченого шоколаду.

Чоботи, що стали мастхевом цього сезону
Чоботи. Фото з Instagram

Черевики на платформі та з хутром

Платформа та хутро — подвійний плюс цієї осені. Таке взуття не лише зігріє в прохолодну погоду, а й зробить образ стильним і трохи сміливим. Ідеально поєднуються з мініспідничками, короткими сукнями або навіть широкими джинсами, заправленими у черевики.

Черевики на платформі так само в тренді
Черевики на платформі.  Фото з Instagram

Моделі з контрастними шнурівками або декоративними пряжками варті особливої уваги.

Взуття з контрастною підошвою

Цей ретровайб додає образу грайливості та родзинки. Навіть найпростіший лук із базових речей — джинси і светр або пряме плаття — завдяки яскравій підошві буде мати цікавий і сучасний вигляд.

Взуття, що буде мати сучасний вигляд цього сезону
Взуття з яскравою підошвою. Фото з Instagram

Можна обирати черевики, кросівки або лофери з контрастною підошвою для різноманітності.

Раніше ми писали про те, яку пару чобіт радять на осінь більшість стилістів.

Також ми повідомляли, чому саме замшеві чоботи можуть стати ідеальним доповненням ваших осінніх чобіт.

Андре Тан мода тренди взуття стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації