Тренды ювелирных украшений 2025 — стильные новинки от Андре Тана

Этой осенью аксессуары выходят на первый план и способны полностью преобразить любой образ. Дизайнер Андре Тан поделился, что именно сейчас на пике моды и как носить эти детали так, чтобы выглядеть современно и уверенно.
Андре Тан назвал трендовые украшения сезона
Крупные, заметные украшения
Массивные серьги, браслеты или колье — это не просто украшения, а настоящие запоминающиеся акценты в образе. В тренде модели с геометрическими формами, яркими камнями или необычными текстурами. Например, крупные кольца с жемчугом или браслеты, напоминающие скульптуру, сделают образ эффектным даже с простым свитером и джинсами.
Броши
Броши возвращаются в моду с новой силой, и теперь они не скучные аксессуары из прошлого. Крупные цветочные, геометрические или металлические броши можно прикрепить на пальто, жакет, шарф, сумку или даже на шапку. Они добавляют шика, игривости и делают образ более интересным.
Украшения ручной работы
Винтажные пуговицы, шнурки, плетеные элементы и креативные композиции — все это в моде. Такие вещи демонстрируют вашу индивидуальность и любовь к деталям. Например, серьги с текстильными вставками или браслет с плетеными элементами может стать изюминкой даже самого простого лука.
Золото
Серебро отходит на второй план, а золото возвращает свое господство. Крупные цепи, массивные серьги, браслеты в теплых оттенках сияют и создают ощущение роскоши. Сочетайте их с нейтральными оттенками одежды — бежевым, коричневым, темно-зеленым — и они сразу сделают образ более стильным и дорогим на вид.
