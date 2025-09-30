Стильний верхній одяг за версією Андре Тана — підійде на осінь та зиму

Головні тренди верхнього одягу від Андре Тана на осінь і зиму
Настав час обрати свій ідеальний верхній одяг, і дизайнер Андре Тан вже назвав головні моделі сезону. В них ви будете мати особливий і, зокрема, стильний вигляд.
Андре Тан розповів в Instagram, на що звернути увагу.
Що з верхнього одягу носити восени та взимку 2025
Пальта оверсайз
Це справжній хіт цієї осені. Широкі плечі, м’які лінії, довжина міді — пальто має сучасний і стильний вигляд, але при цьому не обтяжує образ. Такий силует дозволяє поєднувати його і з вузькими джинсами, і зі спідницями в підлогу — будь-який лук стає елегантним і продуманим.
Дублянки
Короткі чи довгі, вони знову на піку популярності. Так, трохи нагадують 90-ті, але це додає образу особливого шарму. Дублянка зігріє навіть у сильний мороз, а її текстура — м’яка і приємна на дотик — робить кожен образ "дорогим". До речі, їх сміливо можна доповнити поясом або асиметричними застібками.
Тренчі в нових відтінках
Забудьте про звичний беж. Шоколадний, глибокий сірий, хакі — ці кольори роблять образ не нудним і дуже елегантним. Тренч теплий, практичний і одночасно стильний, а його чисті лінії додають образу строгості і впевненості.
Шкіряні куртки
Об’ємні, вільні, трохи байкерські — саме такі зараз у моді. Вони додають образу характеру і сміливості. Можете поєднувати таку куртку з улюбленими джинсами, мініспідницею або навіть сукнею-светром.
Таким чином, ви відразу отримаєте лук, який буде мати дорогий і сучасний вигляд. Найбільш ефектні моделі з великими кишенями, ременями або акцентними ґудзиками.
Пуховики з поясом
Теплі, зручні і надзвичайно жіночні. Пояс підкреслює талію, робить силует витонченим і додає відчуття легкості навіть у холодні дні.
Цікавий вигляд мають пуховики з контрастними вставками або матовим та глянцевим ефектом тканини — вони роблять кожен лук більш сучасним і стильним.
Раніше ми писали про те, яку пару чобіт на цю осінь радять придбати стилісти.
Також ми повідомляли, які базові речі стають ціннішими з кожним роком.
Читайте Новини.LIVE!