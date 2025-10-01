Обувь, которая будет в моде этой осенью — выбор Андре Тана

Андре Тан. Фото: кадр из видео

Лето осталось позади, а это значит, что пришло время обновлять гардероб под осенние образы. Дизайнер Андре Тан поделился трендовой обувью, которая этой осенью точно привлечет внимание и "сделает" ваш стиль — от нежного романтичного до смелого и немного бунтарского.

По этому поводу он высказался в своем Instagram.

Андре Тан показал модную обувь на осень

Балетки с ремешком

Балетки вернулись и стали еще милее. Модели с тонким ремешком не только добавляют нежности, но и красиво облегают стопу, делая ноги визуально стройнее. Идеально подходят к легким юбкам, миди-платьям и даже широким брюкам, если заправить штанины так, чтобы ремешок был заметен.

Балетки с ремешком. Фото из Instagram

Грубые лоферы

В этом сезоне в тренде массивные лоферы, которые выглядят стильно и немного "бунтарски". Черные — классика, бордовые — для тех, кто хочет добавить цвета, а бежевые — универсальный вариант на каждый день. Они легко сочетаются с джинсами, костюмными брюками или юбками. Еще их носят с яркими носками, которые с легкостью подчеркнут вашу индивидуальность.

Грубые лоферы. Фото из Instagram

Сапоги

Сапоги остаются главным мастхэвом осени. Модели на низком или среднем каблуке с острым или округлым носком подходят и для офиса, и для прогулок. Их можно носить с джинсами, заправляя их внутрь, или с юбками и платьями. В идеале выбрать сапоги цвета "капучино" или насыщенного шоколада.

Сапоги. Фото из Instagram

Ботинки на платформе и с мехом

Платформа и мех — двойной плюс этой осенью. Такая обувь не только согреет в прохладную погоду, но и сделает образ стильным и немного смелым. Идеально сочетаются с мини-юбками, короткими платьями или даже широкими джинсами, заправленными в ботинки.

Ботинки на платформе. Фото из Instagram

Модели с контрастными шнуровками или декоративными пряжками стоят особого внимания.

Обувь с контрастной подошвой

Этот ретровайб добавляет образу игривости и изюминки. Даже самый простой лук из базовых вещей — джинсы и свитер или прямое платье — благодаря яркой подошве будет выглядеть интересно и современно.

Обувь с яркой подошвой. Фото из Instagram

Можно выбирать ботинки, кроссовки или лоферы с контрастной подошвой для разнообразия.

