Головна Мода та краса Найкраща пара чобіт на осінь, яку радять усі стилісти

Найкраща пара чобіт на осінь, яку радять усі стилісти

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 09:19
Наймодніші чоботи осені-2025 — без них гардероб буде неповним
Високі чоботи. Фото: freepik.com

Якби довелося обрати лише одну пару взуття на цю осінь, стилісти без вагань порадили б високі масивні чоботи. Їх ще називають "кінними", адже саме таке взуття ми звикли бачити у вершників.

Про це пише французький Vogue.

На показах осінь-зима 2025–2026 такі чоботи стали справжніми зірками. Вони нагадують одночасно й про ковбойську свободу, і про шляхетність аристократів, які виходили на прогулянки верхи. Саме тому цей тренд завжди актуальний й додає образу впевненості.

В чому особливість цих чобіт

Чоботи з широкою халявою дуже гарний вигляд мають як на стрункій нозі, так і поверх щільних джинсів чи штанів. Чорні — класика, яка "витягує" силует і підкреслює строгість образу. Коричневі додають тепла й затишку, особливо в поєднанні з бежевим пальтом чи кашеміровим тренчем. Бежеві й сірі підходять для ніжних, світлих луків, в яких цінується легкість.

Коричневі чоботи підійдуть легко на кожен день
Коричневі чоботи. Фото з Instagram

Стилісти радять мати хоча б одну пару на плоскій підошві для щоденних справ — ідеально, якщо потрібно швидко рухатися містом, бігати у справах чи довго гуляти. А ось варіант на підборах стане вашою "секретною зброєю" для вечірніх виходів, побачень чи ділових зустрічей, коли хочеться мати більш ефектний вигляд.

Ефектне взуття на кожен день, що захоплює
Ефектне взуття. Фото з Instagram

Ще один плюс в їх універсальності. Високі чоботи однаково гарно поєднуються з романтичною сукнею й тренчем, як і з діловим костюмом. А якщо заправити в них вузькі джинси або легінси, то вийде сучасний міський образ, який має дорогий вигляд  навіть без зайвих деталей.

Одним словом, якщо на осінь обрати лише одне взуття — це точно мають бути вони.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
