Наймодніші чоботи осені-2025 — без них гардероб буде неповним

Високі чоботи. Фото: freepik.com

Якби довелося обрати лише одну пару взуття на цю осінь, стилісти без вагань порадили б високі масивні чоботи. Їх ще називають "кінними", адже саме таке взуття ми звикли бачити у вершників.

Про це пише французький Vogue.

На показах осінь-зима 2025–2026 такі чоботи стали справжніми зірками. Вони нагадують одночасно й про ковбойську свободу, і про шляхетність аристократів, які виходили на прогулянки верхи. Саме тому цей тренд завжди актуальний й додає образу впевненості.

В чому особливість цих чобіт

Чоботи з широкою халявою дуже гарний вигляд мають як на стрункій нозі, так і поверх щільних джинсів чи штанів. Чорні — класика, яка "витягує" силует і підкреслює строгість образу. Коричневі додають тепла й затишку, особливо в поєднанні з бежевим пальтом чи кашеміровим тренчем. Бежеві й сірі підходять для ніжних, світлих луків, в яких цінується легкість.

Коричневі чоботи. Фото з Instagram

Стилісти радять мати хоча б одну пару на плоскій підошві для щоденних справ — ідеально, якщо потрібно швидко рухатися містом, бігати у справах чи довго гуляти. А ось варіант на підборах стане вашою "секретною зброєю" для вечірніх виходів, побачень чи ділових зустрічей, коли хочеться мати більш ефектний вигляд.

Ефектне взуття. Фото з Instagram

Ще один плюс в їх універсальності. Високі чоботи однаково гарно поєднуються з романтичною сукнею й тренчем, як і з діловим костюмом. А якщо заправити в них вузькі джинси або легінси, то вийде сучасний міський образ, який має дорогий вигляд навіть без зайвих деталей.

Одним словом, якщо на осінь обрати лише одне взуття — це точно мають бути вони.

