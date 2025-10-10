Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Андре Тан презентував чуттєву колекцію "МАМА"

Андре Тан презентував чуттєву колекцію "МАМА"

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 18:05
Нова колекція Андре Тана "МАМА" — в чому її особливість
Андре Тан з мамою Вікторією. Фото: прес-служба Андре Тана

Бренд ANDRE TAN відзначає 25-річчя й саме з цієї нагоди представив лімітовану колекцію "МАМА" — дуже особисту, ніжну й водночас сильну історію про любов, вдячність і жіночу енергію. Презентація відбулася 10 жовтня 2025 року, і стала частиною ювілейних святкувань дизайнера.

Інформацією з цього приводу поділилась прес-служба українського дизайнера.

Реклама
Читайте також:

Чим особлива нова колекція Андре Тана

Відзначимо, що ця колекція не лише про моду. Вона про почуття, які не старіють, про теплі руки, що підтримують, і про любов, яка не має меж.

"МАМА" — це присвята усім українським мамам, жінкам, які тримають цей світ на плечах, зберігаючи в собі ніжність, віру й силу навіть у найважчі часи. А ще — це дуже особиста історія самого Андре Тана.

Андре Тан показав маму в новій колекції
Андре Тан з мамою. Фото: прес-служба Андре Тана

Обличчям кампанії стала його мама, Вікторія, жінка, з якої все почалося. Саме для неї маленький Андрій у десять років пошив свою першу спідницю.

"Я тоді був наймолодшим на курсах, але точно знав — першу річ зроблю для мами. Для людини, яка дала мені життя", — згадує дизайнер.

Мама Андре Тана представила стильний образ
Речі з колекції "МАМА". Фото: прес-служба Андре Тана

Сьогодні він повертається до тих дитячих відчуттів — тепла, затишку, запаху свіжої випічки, лагідних рук, що завжди поруч. І вкладає це все у кожен шов, у кожну лінію нової колекції.

Нова колекція Андре Тана здивувала усіх
Стильний образ. Фото: прес-служба Андре Тана

У "МАМА" — те, що не можна передати словами. Це вдячність, ніжність і спогади, що живуть у серці. Кожна річ у колекції створена так, щоб у ній впізнала себе кожна мама — справжня, сильна, любляча.

До лінійки увійшли ключові речі жіночого гардеробу — жакети, жилети, корсети, брюки, денім, спідниці, сукні-кейпи та пальта. Вони створені для жінок, у яких поєднується все — м’якість і стійкість, ніжність і впевненість.

Ключові речі з колекції одягу Андре Тана
Ефектний образ. Фото: прес-служба Андре Тана

"Ця колекція — моє особисте "дякую" мамі й усім мамам світу. Вона про любов, яка формує нас і залишається назавжди", — підкреслив Андре Тан.

Раніше ми писали про те, які фасони штанів цього сезону будуть на піку популярності за версію Андре Тана.

Також ми повідомляли про модні аксесуари від Андре Тана, що будуть актуальні взимку.

Андре Тан мода одяг речі стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації