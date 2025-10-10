Нова колекція Андре Тана "МАМА" — в чому її особливість

Андре Тан з мамою Вікторією. Фото: прес-служба Андре Тана

Бренд ANDRE TAN відзначає 25-річчя й саме з цієї нагоди представив лімітовану колекцію "МАМА" — дуже особисту, ніжну й водночас сильну історію про любов, вдячність і жіночу енергію. Презентація відбулася 10 жовтня 2025 року, і стала частиною ювілейних святкувань дизайнера.

Інформацією з цього приводу поділилась прес-служба українського дизайнера.

Чим особлива нова колекція Андре Тана

Відзначимо, що ця колекція не лише про моду. Вона про почуття, які не старіють, про теплі руки, що підтримують, і про любов, яка не має меж.

"МАМА" — це присвята усім українським мамам, жінкам, які тримають цей світ на плечах, зберігаючи в собі ніжність, віру й силу навіть у найважчі часи. А ще — це дуже особиста історія самого Андре Тана.

Андре Тан з мамою. Фото: прес-служба Андре Тана

Обличчям кампанії стала його мама, Вікторія, жінка, з якої все почалося. Саме для неї маленький Андрій у десять років пошив свою першу спідницю.

"Я тоді був наймолодшим на курсах, але точно знав — першу річ зроблю для мами. Для людини, яка дала мені життя", — згадує дизайнер.

Речі з колекції "МАМА". Фото: прес-служба Андре Тана

Сьогодні він повертається до тих дитячих відчуттів — тепла, затишку, запаху свіжої випічки, лагідних рук, що завжди поруч. І вкладає це все у кожен шов, у кожну лінію нової колекції.

Стильний образ. Фото: прес-служба Андре Тана

У "МАМА" — те, що не можна передати словами. Це вдячність, ніжність і спогади, що живуть у серці. Кожна річ у колекції створена так, щоб у ній впізнала себе кожна мама — справжня, сильна, любляча.

До лінійки увійшли ключові речі жіночого гардеробу — жакети, жилети, корсети, брюки, денім, спідниці, сукні-кейпи та пальта. Вони створені для жінок, у яких поєднується все — м’якість і стійкість, ніжність і впевненість.

Ефектний образ. Фото: прес-служба Андре Тана

"Ця колекція — моє особисте "дякую" мамі й усім мамам світу. Вона про любов, яка формує нас і залишається назавжди", — підкреслив Андре Тан.

