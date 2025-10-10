Видео
Дата публикации 10 октября 2025 18:05
Новая коллекция Андре Тана "МАМА" — в чем ее особенность
Андре Тан с мамой Викторией. Фото: пресс-служба Андре Тана

Бренд ANDRE TAN отмечает 25-летие и именно по этому случаю представил лимитированную коллекцию "МАМА" — очень личную, нежную и одновременно сильную историю о любви, благодарности и женской энергии. Презентация состоялась 10 октября 2025 года, и стала частью юбилейных празднований дизайнера.

Информацией по этому поводу поделилась пресс-служба украинского дизайнера.

Чем особенна новая коллекция Андре Тана

Отметим, что эта коллекция не только о моде. Она о чувствах, которые не стареют, о теплых поддерживающих руках и о любви, которая не имеет границ.

"МАМА" — это посвящение всем украинским мамам, женщинам, которые держат этот мир на плечах, сохраняя в себе нежность, веру и силу даже в самые тяжелые времена. А еще — это очень личная история самого Андре Тана.

Андре Тан показав маму в новій колекції
Андре Тан с мамой. Фото: пресс-служба Андре Тана

Лицом кампании стала его мама, Виктория, женщина, с которой все началось. Именно для нее маленький Андрей в десять лет сшил свою первую юбку.

"Я тогда был самым младшим на курсах, но точно знал — первую вещь сделаю для мамы. Для человека, который дал мне жизнь", — вспоминает дизайнер.

Мама Андре Тана представила стильний образ
Вещи из коллекции "МАМА". Фото: пресс-служба Андре Тана

Сегодня он возвращается к тем детским ощущениям — теплу, уюту, запаху свежей выпечки, ласковым рукам, которые всегда рядом. И вкладывает это все в каждый шов, в каждую линию новой коллекции.

Нова колекція Андре Тана здивувала усіх
Стильный образ. Фото: пресс-служба Андре Тана

В "МАМА" — то, что нельзя передать словами. Это благодарность, нежность и воспоминания, живущие в сердце. Каждая вещь в коллекции создана так, чтобы в ней узнала себя каждая мама — настоящая, сильная, любящая.

В линейку вошли ключевые вещи женского гардероба — жакеты, жилеты, корсеты, брюки, деним, юбки, платья-кейпы и пальто. Они созданы для женщин, в которых сочетается все — мягкость и стойкость, нежность и уверенность.

Ключові речі з колекції одягу Андре Тана
Эффектный образ. Фото: пресс-служба Андре Тана

"Эта коллекция — мое личное "спасибо" маме и всем мамам мира. Она о любви, которая формирует нас и остается навсегда", — подчеркнул Андре Тан.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
