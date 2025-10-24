Шарфи, що в тренді — Андре Тан поділився своїм вибором

Дівчина з яскравим шарфом. Фото: freepik.com

Український дизайнер Андре Тан не пропускає жодної нагоди розповісти своїм підписникам про те, що зараз у тренді. І цього разу дизайнер зосередив увагу на аксесуарах, без яких восені не обійтися — шарфі.

З приводу трендових моделей він висловився в своєму Instagram.

Коли на вулиці стає прохолодно, ми автоматично тягнемося за пуховиками й пальтами. Але саме шарф часто стає тим елементом, який завершує образ і додає в нього настрій. У своєму новому гіді Андре Тан якраз показав кілька варіантів аксесуарів, серед яких кожна дівчина знайде щось для себе.

Які шарфи обрати цей сезон

Довгі шарфи

Вони створюють ефект витягнутої фігури, якщо двічі обмотати їх навколо шиї. Такі моделі мають легкий вигляд, але водночас додають структури.

Довгий шарф в образі. Фото з Instagram

Масивні шарфи

Об'єм, м'якість і тепло — ось три слова, що описують цей тренд. Вибирайте варіанти з грубої в'язки чи вовни. Вони мають неймовірно стильний вигляд цього сезону.

Масивні шарфи. Фото з Instagram

Тонкі шарфи

Не обов'язково носити їх лише на шиї. Андре Тан радити експериментувати — пов'язати тонкий шарф на сумку, вплести у волосся або замість головного убору. Це простий спосіб додати форму індивідуальності.

Тонкий шарф. Фото з Instagram

Кольорові шарфи

Осінь не обов'язково має бути сірою. Яскравий шарф може стати головним акцентом. Дизайнер радить звернути увагу на відтінки рожевого, бордового, темно-синього, шоколадного та блідо-жовтого. Вони гарно працюють у будь-якому гардеробі й освіжають навіть найпростішу комбінацію речей.

Яскравий шарф. Фото з Instagram

Андре Тан наголосив, що шарф — це не лише практична річ, а й спосіб виразити себе. Він додає характер, настрій і ще трохи грайливості в образ.

Отже, цієї осені варто мати кілька різних варіантів: один теплий і масивний, один довгий і елегантний, і ще один — яскравий, щоб розбавити похмурі дні.

