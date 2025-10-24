Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Андре Тан про головний аксесуар сезону — шарфи у тренді

Андре Тан про головний аксесуар сезону — шарфи у тренді

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 09:19
Оновлено: 09:00
Шарфи, що в тренді — Андре Тан поділився своїм вибором
Дівчина з яскравим шарфом. Фото: freepik.com

Український дизайнер Андре Тан не пропускає жодної нагоди розповісти своїм підписникам про те, що зараз у тренді. І цього разу дизайнер зосередив увагу на аксесуарах, без яких восені не обійтися — шарфі.

З приводу трендових моделей він висловився в своєму Instagram.

Реклама
Читайте також:

Коли на вулиці стає прохолодно, ми автоматично тягнемося за пуховиками й пальтами. Але саме шарф часто стає тим елементом, який завершує образ і додає в нього настрій. У своєму новому гіді Андре Тан якраз показав кілька варіантів аксесуарів, серед яких кожна дівчина знайде щось для себе.

Які шарфи обрати цей сезон

Довгі шарфи

Вони створюють ефект витягнутої фігури, якщо двічі обмотати їх навколо шиї. Такі моделі мають легкий вигляд, але водночас додають структури.

Довгі шарфи мають легкий вигляд цього сезону
Довгий шарф в образі. Фото з Instagram

Масивні шарфи

Об'єм, м'якість і тепло — ось три слова, що описують цей тренд. Вибирайте варіанти з грубої в'язки чи вовни. Вони мають неймовірно стильний вигляд цього сезону.

Стилісти радять масивні шарфи на зиму
Масивні шарфи. Фото з Instagram

Тонкі шарфи

Не обов'язково носити їх лише на шиї. Андре Тан радити експериментувати — пов'язати тонкий шарф на сумку, вплести у волосся або замість головного убору. Це простий спосіб додати форму індивідуальності.

З тонким шарфом можна експерементувати
Тонкий шарф. Фото з Instagram

Кольорові шарфи

Осінь не обов'язково має бути сірою. Яскравий шарф може стати головним акцентом. Дизайнер радить звернути увагу на відтінки рожевого, бордового, темно-синього, шоколадного та блідо-жовтого. Вони гарно працюють у будь-якому гардеробі й освіжають навіть найпростішу комбінацію речей.

Яскравий акцент в образі шарфа в тренді
Яскравий шарф. Фото з Instagram

Андре Тан наголосив, що шарф — це не лише практична річ, а й спосіб виразити себе. Він додає характер, настрій і ще трохи грайливості в образ.

Отже, цієї осені варто мати кілька різних варіантів: один теплий і масивний, один довгий і елегантний, і ще один — яскравий, щоб розбавити похмурі дні.

Раніше ми писали про те, які культові моделі в стилі ретро набирають популярності в останні роки.

Також ми повідомляли, що зараз стало модно ще носити кейп замість пальто.

Андре Тан мода тренди аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації