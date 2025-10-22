Кейп повертається — елегантна альтернатива пальту

Дівчина в кейпі. Фото з Instagram

Осінь — той період, коли хочеться і мати стильний вигляд, і почуватися затишно. Але погодьмося, знайти ідеальний верхній одяг, який би поєднував практичність і красу, — не так просто. Цього сезону дизайнери зробили все, щоб нам не довелося обирати між теплом і модою.

Новини.LIVE розповість, чому саме кейп вартий уваги цього сезону.

Кейп — головна зірка сезону

Якщо пальто вже трохи набридло, то спробуйте кейп. Без рукавів, але з ідеальними лініями крою, він створює відчуття впевненості та легкості водночас. Найкраще поєднувати його з вузькими джинсами чи шкіряними легінсами, високими чоботами або човниками. А якщо хочеться трохи драми, то додайте довгі рукавички або широкий капелюх.

Кейп в образі. Фото з Instagram

Пончо — для тих, хто цінує комфорт

Пончо цього року переживає справжній ренесанс. М’яке, об’ємне, воно має особливо ефектний вигляд в поєднанні з вузькими штанами, денімом або навіть сукнями середньої довжини. Такі моделі чудово працюють у щоденних луках, додаючи образу тепла й шарму.

Пончо. Фото з Instagram

Для тих, хто більше звик до класики, жоден сезон не минає без перевіреного варіанту — пальта. Цього року в тренді моделі з чітким силуетом і великими ґудзиками, а також подовжені варіанти з поясом, які підкреслюють фігуру. Найпопулярніші відтінки — карамель, графіт і глибокий шоколад.

Пальто. Фото з Instagram

Не забуваємо і про короткі куртки: утеплені, шкіряні або з фактурного букле. Вони зручно комбінуються як зі спортивним, так і з міським стилем. Ідеально підійдуть для прогулянок, поїздок і просто днів, коли хочеться свободи рухів.

