Сумка, яку захоче кожна — головний аксесуар осені-2025

Велика сумка. Фото: freepik.com

Осінь має свою магію — усе навколо набуває теплих відтінків, а мода стає трохи спокійнішою, затишнішою, але не менш ефектною. Цього року головним героєм образів стала коричнева tote bag — саме та сумка, яка гармонійно поєднує практичність і стиль. Вона вже заполонила Instagram, і не дивно: універсальна форма сумки, теплий колір і місткість — ідеальне поєднання для дівчини, яка цінує комфорт, але не забуває про моду.

Tote bag — головний аксесуар осені-2025

Її силует простий, але в цьому й секрет чарівності. Коричнева tote має елегантний вигляд, поєднується майже з усім — від джинсів до класичного пальта. А головне, її легко вписати в будь-який настрій — офісний, повсякденний чи навіть романтичний. Цього сезону дизайнери зробили ставку на глибокі карамельні, шоколадні та кавові відтінки, які ніби створені для прохолодних днів.

Стильний образ від гарної дівчини. Фото з Instagram

Шкіра чи замша

Шкіряна tote — це вибір для тих, хто цінує чіткі лінії й практичність: вона тримає форму, не боїться дощу й додає образу зібраності. Замшева ж модель — м’яка, трохи "домашня", з ноткою розкоші. У поєднанні з oversize-светром, пальтом або грубими черевиками вона створює той самий effortless-шик, який ми бачимо в улюблених блогерок.

Шкіряна tote. Фото з Instagram

Сумка, яка вміє все

Tote bag — це не просто аксесуар. Це маленький всесвіт, у якому поміститься ноутбук, косметичка, зарядка, книжка й навіть щось на перекус. Саме тому її обирають дівчата, які постійно в русі. А ще з нею будь-який образ має завершений вигляд: навіть найпростіші джинси зі світшотом поруч із такою сумкою стають частиною стильного міського луку.

Tote bag. Фото з Instagram

Осінь 2025 — це сезон, коли практичність знову має красивий вигляд. І якщо ви шукаєте універсальний аксесуар, який стане в нагоді кожного дня, то коричнева tote bag саме те, що треба.

