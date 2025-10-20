Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Осінній хіт — сумка, яка поєднує комфорт і елегантність

Осінній хіт — сумка, яка поєднує комфорт і елегантність

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 09:19
Оновлено: 09:57
Сумка, яку захоче кожна — головний аксесуар осені-2025
Велика сумка. Фото: freepik.com

Осінь має свою магію — усе навколо набуває теплих відтінків, а мода стає трохи спокійнішою, затишнішою, але не менш ефектною. Цього року головним героєм образів стала коричнева tote bag — саме та сумка, яка гармонійно поєднує практичність і стиль. Вона вже заполонила Instagram, і не дивно: універсальна форма сумки, теплий колір і місткість — ідеальне поєднання для дівчини, яка цінує комфорт, але не забуває про моду.

Про це пише Cosmopoliatan.

Реклама
Читайте також:

Tote bag — головний аксесуар осені-2025

Її силует простий, але в цьому й секрет чарівності. Коричнева tote має елегантний вигляд, поєднується майже з усім — від джинсів до класичного пальта. А головне, її легко вписати в будь-який настрій — офісний, повсякденний чи навіть романтичний. Цього сезону дизайнери зробили ставку на глибокі карамельні, шоколадні та кавові відтінки, які ніби створені для прохолодних днів.

Стильна сумка в повсякденному образі
Стильний образ від гарної дівчини. Фото з Instagram

Шкіра чи замша

Шкіряна tote — це вибір для тих, хто цінує чіткі лінії й практичність: вона тримає форму, не боїться дощу й додає образу зібраності. Замшева ж модель — м’яка, трохи "домашня", з ноткою розкоші. У поєднанні з oversize-светром, пальтом або грубими черевиками вона створює той самий effortless-шик, який ми бачимо в улюблених блогерок.

Трендові сумки можна придбати в шкірі або замші
Шкіряна tote. Фото з Instagram

Сумка, яка вміє все

Tote bag — це не просто аксесуар. Це маленький всесвіт, у якому поміститься ноутбук, косметичка, зарядка, книжка й навіть щось на перекус. Саме тому її обирають дівчата, які постійно в русі. А ще з нею будь-який образ має завершений вигляд: навіть найпростіші джинси зі світшотом поруч із такою сумкою стають частиною стильного міського луку.

З цієї сумкою будь-який образ буде довершеним
Tote bag. Фото з Instagram

Осінь 2025 — це сезон, коли практичність знову має красивий вигляд. І якщо ви шукаєте універсальний аксесуар, який стане в нагоді кожного дня, то коричнева tote bag саме те, що треба.

Раніше ми писали про те, які культові сумки знову стають головним акцентом в образах і цілком заслужено.

Також ми повідомляли, якою дорогою ретро-сумкою похизувалась співачка Оля Полякова.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації