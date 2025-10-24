Шарфы, которые в тренде — Андре Тан поделился своим выбором

Девушка с ярким шарфом. Фото: freepik.com

Украинский дизайнер Андре Тан не упускает ни одной возможности рассказать своим подписчикам о том, что сейчас в тренде. И в этот раз дизайнер сосредоточил внимание на аксессуарах, без которых осенью не обойтись — шарфе.

По поводу трендовых моделей он высказался в своем Instagram.

Реклама

Читайте также:

Когда на улице становится прохладно, мы автоматически тянемся за пуховиками и пальто. Но именно шарф часто становится тем элементом, который завершает образ и добавляет в него настроение. В своем новом гиде Андре Тан как раз показал несколько вариантов аксессуаров, среди которых каждая девушка найдет что-то для себя.

Какие шарфы выбрать в этом сезоне

Длинные шарфы

Они создают эффект вытянутой фигуры, если дважды обмотать их вокруг шеи. Такие модели выглядят легко, но в то же время придают структуры.

Длинный шарф в образе. Фото из Instagram

Массивные шарфы

Объем, мягкость и тепло — вот три слова, описывающие этот тренд. Выбирайте варианты из крупной вязки или шерсти. Они выглядят невероятно стильно в этом сезоне.

Массивные шарфы. Фото из Instagram

Тонкие шарфы

Не обязательно носить их только на шее. Андре Тан советует экспериментировать — повязать тонкий шарф на сумку, вплести в волосы или вместо головного убора. Это простой способ придать форме индивидуальности.

Тонкий шарф. Фото из Instagram

Цветные шарфы

Осень не обязательно должна быть серой. Яркий шарф может стать главным акцентом. Дизайнер советует обратить внимание на оттенки розового, бордового, темно-синего, шоколадного и бледно-желтого. Они хорошо работают в любом гардеробе и освежают даже самую простую комбинацию вещей.

Яркий шарф. Фото из Instagram

Андре Тан подчеркнул, что шарф — это не только практичная вещь, но и способ выразить себя. Он добавляет характер, настроение и еще немного игривости в образ.

Итак, этой осенью стоит иметь несколько разных вариантов: один теплый и массивный, один длинный и элегантный, и еще один — яркий, чтобы разбавить пасмурные дни.

Ранее мы писали о том, какие культовые модели в стиле ретро набирают популярности в последние годы.

Также мы сообщали, что сейчас стало модно еще носить кейп вместо пальто.