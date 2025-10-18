Відео
Головна Мода та краса Ретро повертається — культові сумки, про які всі говорять

Ретро повертається — культові сумки, про які всі говорять

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 18:04
Оновлено: 18:16
Сумки, що були культовими — як повертаються модні легенди
Bayswater від Mulberry. Фото з Instagram

Здається, фраза "все нове — це добре забуте старе" ніколи не звучала так влучно, як цієї осені. У моді знову сумки, які свого часу зводили з розуму дівчат у 2000-х. Так, ті самі моделі, які ми бачили в кліпах, на зірках і в глянці двадцять років тому, повернулися.

Про це пише Who What Wear.

Читайте також:

Сьогодні вони знову підкорюють серця модниць. І справа не лише у ностальгії — ці аксесуари мають щось особливе: вічний дизайн, впізнавані деталі й характер, який додає образу шарму.

Культові сумки, що знову популярні

Bayswater від Mulberry

Цю сумку вперше показали у 2003 році, і вона одразу стала символом стриманої елегантності. Проста форма, м’яка шкіра, подовжені ручки — нічого зайвого, але саме це й зробило її культовою. У 2025-му вона повертається, доводячи, що класика не старіє.

Сумка, що стала символом стриманої елегантності
Bayswater від Mulberry. Фото з Instagram

Balenciaga City

Модель, яку у 2001 році задумали як "байкерську", миттєво стала міською легендою. Її м’яка форма, бездоганна фурнітура та зручність зробили сумку фавориткою тисяч жінок. І ось тепер City знову у грі — трохи модернізована, але з тим самим духом свободи й бунтарства.

Модель сумки, що стала міською легендою
Balenciaga City. Фото з Instagram

Miu Miu Matelassé

Коли ця сумка з плісированої шкіри вперше з’явилася у 2006 році, її одразу назвали "елегантною мрією". Тепер бренд повертає легендарну модель — з оновленими кольорами та більш сучасними деталями, але з тією ж розкішшю, що й колись.

Легендарна модель сумки, що зʼявилась в 2006 році
Miu Miu Matelassé. Фото з Instagram

Louis Vuitton Speedy

Її історія почалася ще у 1930-х — як дорожньої сумки для подорожей. Згодом вона стала улюбленицею зірок і модниць у всьому світі. У 2025 році Speedy знову переживає новий виток слави: знайомі силуети, але в сучасному прочитанні — з м’якішої шкіри, яскравих кольорів і в нових розмірах.

Сумка, що вмістить в себе все
Louis Vuitton Speedy. Фото з Instagram

Мода знову повертає нас до речей, які колись вже підкорювали подіуми. Але саме в цьому й її чарівність — у здатності нагадати, що справжній стиль не має терміну придатності.

Раніше ми писали про нове бачення поясної сумки, яку все частіше додають до образів цієї осені.

Також ми повідомляли про ефективні способи додати щось цікаве в свій осінній гардероб.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
