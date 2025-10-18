Сумки, що були культовими — як повертаються модні легенди

Bayswater від Mulberry. Фото з Instagram

Здається, фраза "все нове — це добре забуте старе" ніколи не звучала так влучно, як цієї осені. У моді знову сумки, які свого часу зводили з розуму дівчат у 2000-х. Так, ті самі моделі, які ми бачили в кліпах, на зірках і в глянці двадцять років тому, повернулися.

Про це пише Who What Wear.

Сьогодні вони знову підкорюють серця модниць. І справа не лише у ностальгії — ці аксесуари мають щось особливе: вічний дизайн, впізнавані деталі й характер, який додає образу шарму.

Культові сумки, що знову популярні

Bayswater від Mulberry

Цю сумку вперше показали у 2003 році, і вона одразу стала символом стриманої елегантності. Проста форма, м’яка шкіра, подовжені ручки — нічого зайвого, але саме це й зробило її культовою. У 2025-му вона повертається, доводячи, що класика не старіє.

Bayswater від Mulberry. Фото з Instagram

Balenciaga City

Модель, яку у 2001 році задумали як "байкерську", миттєво стала міською легендою. Її м’яка форма, бездоганна фурнітура та зручність зробили сумку фавориткою тисяч жінок. І ось тепер City знову у грі — трохи модернізована, але з тим самим духом свободи й бунтарства.

Balenciaga City. Фото з Instagram

Miu Miu Matelassé

Коли ця сумка з плісированої шкіри вперше з’явилася у 2006 році, її одразу назвали "елегантною мрією". Тепер бренд повертає легендарну модель — з оновленими кольорами та більш сучасними деталями, але з тією ж розкішшю, що й колись.

Miu Miu Matelassé. Фото з Instagram

Louis Vuitton Speedy

Її історія почалася ще у 1930-х — як дорожньої сумки для подорожей. Згодом вона стала улюбленицею зірок і модниць у всьому світі. У 2025 році Speedy знову переживає новий виток слави: знайомі силуети, але в сучасному прочитанні — з м’якішої шкіри, яскравих кольорів і в нових розмірах.

Louis Vuitton Speedy. Фото з Instagram

Мода знову повертає нас до речей, які колись вже підкорювали подіуми. Але саме в цьому й її чарівність — у здатності нагадати, що справжній стиль не має терміну придатності.

