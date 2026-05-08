Найгірші образи на Met Gala 2026: оцінка дизайнера Андре Тана

Андре Тан. Кадр з відео

Хоч Met Gala 2026 уже відгримів, обговорення образів у соцмережах досі не стихає. Частина виходів отримала схвальні відгуки, інші — хвилю критики. Свою думку про деякі образи висловив і український дизайнер Андре Тан, який поділився враженнями у своїх соцмережах.

Які образи Met Gala 2026 розкритикував Андре Тан

Кріс Дженнер

Вона з’явилася у вбранні Dolce & Gabbana, однак, за словами дизайнера, образ не виглядав достатньо переконливо для події такого рівня. Він порівняв його з домашнім халатом або кімоно, зазначивши, що не вистачило відчуття "вечірнього кутюрного виходу".

Теяна Тейлор

Сукня від Tom Ford зі сріблястою бахромою на фото мала ефектний вигляд, однак у русі, як зазначив Тан, втрачала цілісність. На його думку, образу бракувало чіткої концепції, яка б пов’язувала його з темою заходу.

Гайді Клум

Зірка традиційно зробила ставку на ефектність і театральність. Проте дизайнер вважає, що цього разу образ більше нагадував сценічний костюм, ніж продуманий модний вихід для Met Gala.

Джон Іман та Алекса Чанг

Образ Джона Імана, за словами Тана, виявився перевантаженим деталями та кольорами, через що загальна ідея втратилася. Алексу Чанг він відзначив за спробу створити арт-образ із квітковими елементами, але додав, що композиція мала хаотичний вигляд і не складалася в єдину стилістичну історію.

