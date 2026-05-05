Met Gala 2026: 4 найгірші образи зірок, які розчарували найбільше
Цьогорічний бал в Метрополітен-музеї пройшов під гаслом "Fashion Is Art". Задумка була амбітна: перестати сприймати сукні як просто речі й перетворити зірок на живі скульптури. Дизайнерам дали повну свободу — гратися з анатомією, будувати складні каркаси й виходити за межі звичних силуетів.
Редакція Новини.LIVE оцінила, наскільки в них це вийшло.
Як це часто буває з високим мистецтвом, межа між "геніально" та "що це було?" виявилася надто тонкою. Якщо одні гості справді нагадували експонати з Лувру, то інші невдалий експеримент студента-архітектора.
Найбільш невдалі образи на Met Gala 2026
Коли темою стає мистецтво, багато хто сприймає це як дозвіл на максимальний хаос. Ми побачили багато спроб у "скульптурність", які мали дивний вигляд. Як от, у співачки Карді Бі.
Мода — це все ж таки симбіоз, про що варто памʼятати. Тому важливо зберігати баланс, але не усі це врахували на цьому Met Gala 2026. Вбрання журналістки Лени Махфуф знову виявилось провальним, як і минулого року. Її топ на грудях мав трохи дивний вигляд.
Попри те, що дрес-код був чітко встановлений, модель Ірина Шейк теж вирішила взяти епатажем. Більшості її образ не здався вдалим для події такого рівня.
Ми відібрали ще один образ, де спроба бути арт-об’єктом провалилася через відсутність гармонії. Головна проблема цьогорічних аутсайдерів — це перебір із формою. Коли анатомія тіла спотворюється не заради естетики, а просто щоб "було дивно", це викликає лише запитання. Власне, як і образ Джордана Рота — відомого бродвейського продюсера.
Коли зірка не може самостійно пересуватися сходами не через довгий шлейф, а через дивні надбудови — це вже не мистецтво, а випробування на витривалість.
Що взагалі таке Met Gala
Для тих, хто забув: це не просто тусовка зірок у дивних нарядах. Це, перш за все, великий збір коштів для Інституту костюма Метрополітен-музею. Анна Вінтур десятиліттями тримає цей захід у статусі "Оскара" у світі моди. Кожен перший понеділок травня (і цей 4 травня не став виключенням) світ спостерігає за тим, як великі гроші зустрічаються з великою фантазією.
